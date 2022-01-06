基隆望海巷漁港又成「陰陽海」 環保局採樣裁罰

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基隆市望海巷漁港海域遭附近建築工地污染成了「陰陽海」，市府環保局已在工地現場採樣，將依法裁罰，並要求業主限期改善。（基隆市議員呂美玲提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月6日

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市望海巷漁港海域近日又成了「陰陽海」，當地漁民表示，是去年以來第3次被附近建築工地污染；市府環保局已在工地現場採樣，將依法裁罰，並限期改善。

基隆市議員呂美玲今天透過新聞稿表示，每次污染一發生，當地漁民都會立刻通知她，而她都在第一時間向市府產業發展處和環保局反映，光是去年9月8日、10月22日就已發生2次污染。

呂美玲說，市府在第一時間都表示非常震怒，說要重罰遏止，但是海域還是一再被污染，情況並無改善，她會持續關注後續處理情形，要求市府加重懲罰，保護當地漁民生計與珍貴海洋環境。

基隆市望海巷自救會長蔡文盛說，政府口口聲聲說要保護海洋，要保護漁民生計，水域卻不斷被污染，漁民們向市府一再反映，但是水域被污染狀況依舊。

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環保局長賴煥紘表示，先前2次海域受到污染，已分別裁罰新台幣6萬5000元和10萬元，這次污染事件是廠商進行拔樁及鐵板移除，破壞到原有的臨時沈沙池，且工區環境土層裸露未覆蓋，造成泥水大量外流，影響望海巷海域，環保局已在現場採樣，將依排放廢水污染濃度裁罰，並限期施工廠商10日內完成改善，屆期未改善，依法按次處罰。

賴煥紘指出，已要求業主儘速施作導溝及覆蓋帆布，把逕流雨水導入集水井後進入永久滯洪池，避免泥水直接流入漁港污染環境。市府產業發展處副處長鄭永陽表示，產發處和相關單位將前往現場檢查水土保持情形，若有其他違法事項，後續會再依法處理。（編輯：方沛清）1110106