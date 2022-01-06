部落美食登米其林三星餐廳 讓世界看到原民餐點

（中央社記者余曉涵台北6日電）來自台東的4間部落餐廳將到米其林三星餐廳頤宮進行一週的客座，要以交流共創概念，運用花東在地食材，讓部落特色餐點也能踏上國際餐飲舞台，也將台東美食帶向世界。

去年米其林有原住民餐廳首次上榜必比登名單，顯示在地化風潮也成為主流，已經蟬聯4年米其林三星餐廳的頤宮今天也舉辦記者會宣布，4間台東部落餐廳「烏尼囊多元文化工作坊」、「M'Loma」、「卡那歲工作坊」與「蕎仁美部落廚房」今天起將到頤宮客座，不僅傳承近期熱門的慢食文化，也能將部落特色的餐點介紹至國際餐飲的舞台。

台灣水泥董事長，同時也是雲朗觀光集團執行長張安平說，任何一個文化中，最重要的就是美食，現在將原民文化與西方世界的文化交融，把在地食材細緻化、世界化，並且讓部落美食站上世界舞台。

君品酒店總經理張倚蘭說，在疫情期間，有些進口食材甚至還受到了限制，廚藝團隊們便開始反思，如何運用在地食材、食材履歷也能完整呈現美食特色，並同時重新審視廚房中的生產模式、服務流程以及到最後的廚餘管理與應用，都要合乎永續的精神。

張倚蘭指出，這次合作從他們身上學習慢食的精神與文化，頤宮也可以與他們交流廚藝的做法與服務流程，還可以一起激盪出更富台灣特色的擺盤與設計，一起將東台灣的部落文化與慢食經驗推展至世界舞台。

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烏尼囊多元文化工作坊這次合作北上與頤宮合作，將端出「狼煙起拿刺蔥酒粕來灌」、「烤你個黃金鑽石豬」、「很台 很原民 很姑蘇 孝賢家裡的疙瘩」料理，帶領大家走入布農族日常純粹卻又深邃的世界；M'loma推出的菜色有「原來的天性」、「憶。豐濱 魚在水中游」、「帶著獵人的包包想起家」，希望藉由料理並說出「想家」的故事、讓大家能更深刻的體驗花東的飲食文化與主廚的故事。

卡那歲工作坊推出運用油芒與台東白玉蝸牛的燉飯，訴說出油芒的故事，並與M'Loma的主廚阿嶽和君品酒店主廚王輔立推出「回部落想起了世事變遷的千層百味」甜點，同樣融合了油芒這個台東原生的超級食材和部落裡的紅藜、龍爪稷等穀物製作出黃金吐司捲，再搭配鹽膚木甜酒釀冰淇淋；蕎仁美部落廚房推出「一起品滄海桑田」、「宓妃輕脆不清翠」，運用了桑葉、洛神等台東在地食材，並運用了擅長的醃漬料理手法開啟味蕾。（編輯：陳政偉）1110106