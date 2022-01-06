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桃機群聚影響 二航廈戶外觀景台再度因疫情關閉

2022/1/6 18:24（1/6 19:01 更新）
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桃園機場發生群聚案，桃園國際機場公司6日表示，為控管疫情，關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台，請旅客與民眾配合防疫，同時呼籲若無必要行程請勿前往機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月6日
桃園機場發生群聚案，桃園國際機場公司6日表示，為控管疫情，關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台，請旅客與民眾配合防疫，同時呼籲若無必要行程請勿前往機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月6日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）桃機群聚事件累計共8人確診，桃機公司今天表示，為控管疫情，關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台，讓去年曾因3級疫情警戒封閉近半年的觀景台，因為疫情而第二度關閉。

中央流行疫情指揮中心3日公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），截至目前機場群聚共有清潔員及防疫計程車司機等8名確診者，其中檢出Omicron變異株個案從2例增為4例。

因應疫情的變化，桃園國際機場公司今天透過通訊軟體發布聲明表示，為進行疫情管控，從中午12時起，關閉第二航廈南北擴建區的戶外觀景台，請旅客與民眾配合防疫，同時呼籲民眾，若無必要行程請勿前往機場，以阻絕疫情擴散，維持機場的正常運作。

桃機公司在去年5月20日曾發布新聞稿表示，配合指揮中心宣布疫情警戒升至第3級，關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台。

在歷經將近半年的時間，直到去年11月12日桃機公司才宣布重啟，但嚴格要求參訪民眾落實分流，避免與入境旅客混流互相接觸。

在航空公司擔任櫃檯服務人員的陳小姐告訴記者，戶外觀景台再度關閉的確有些可惜，畢竟參訪民眾可以為機場帶來一些人氣，不過現階段仍需以防疫為主，也希望民眾可以配合桃機公司的策略，讓機場早日度過疫情風暴。（編輯：張銘坤）1110106

桃園機場發生群聚案，桃園國際機場公司6日表示，為進行疫情管控，從中午12時起，關閉第二航廈南北擴建區的戶外觀景台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月6日
桃園機場發生群聚案，桃園國際機場公司6日表示，為進行疫情管控，從中午12時起，關閉第二航廈南北擴建區的戶外觀景台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月6日
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