全台珊瑚礁現況 海保署：卯澳、萬里桐、小琉球較差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

海保署6日公布全台珊瑚礁現況，東海岸相對健康，北部、南部及澎湖大多相對穩定，但其中北部卯澳、南部萬里桐及小琉球（圖）情況較差。（海保署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄6日電）海保署今天公布全台珊瑚礁現況：東海岸相對健康，北部、南部及澎湖大多相對穩定，但其中北部卯澳、南部萬里桐及小琉球情況較差。海保署表示將研議加強管制小琉球周邊保育區。

海洋生物博物館研究員樊同雲在全國環境會議離島論壇中指出，小琉球非浮潛區的珊瑚覆蓋率約6.5%至31.8%，浮潛區最高5.5%、最低僅0.3%，過去小琉球是全台珊瑚最好的地方，近年因為人為污染影響變成全台最差，呼籲加強遊憩管理。海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿回應。

海保署表示，與海生館合作監測全台珊瑚礁情況發現，東海岸的珊瑚礁狀況相對健康，北部、南部以及澎湖大多相對穩定。但也注意到北部卯澳、南部萬里桐及小琉球情況較差。

海保署說，小琉球全島周邊海域屬於屏東縣政府「琉球水產動植物繁殖資源保育區」，其中潮間帶保育示範區訂有「屏東縣琉球水產動植物繁殖保育區（潮間帶保育示範區）管理作業要點」，以人數管制、規定行走路線等措施減少踩踏潮間帶，達到潮間帶物種復育及保育之目的。

海保署並表示，屏東縣政府已規劃自今年4月1日起，試辦小琉球潮間帶保育示範區預約管理系統，進一步提供保護區管制規定、保育對象以及現場人流狀況等遊客行前教育資訊。

海保署也說，近期將進行保育區西北分區的基礎調查，並將依科學數據研商是否將原有條件採捕規定，調整為全面禁捕。

海保署提到，今年與屏東縣政府也研商在小琉球保育區嘗試推動海洋保護區經營管理計畫，進行硨磲貝、珊瑚、鐘螺等生物復育，並搭配成立岸上及潛水巡守隊，增加保育能量。

海保署表示，已調查小琉球周邊綠蠵龜分布狀況，將進一步研議劃設綠蠵龜野生動物重要棲息環境可行性，以加強保力道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海保署表示，珊瑚礁是重要海洋生態系，自2020年台灣發生珊瑚白化事件後，一直密切注意恢復的狀況。今年度也與中央研究院、國立海洋生物博物館、國立台灣大學、國立台灣海洋大學、行政院農業委員會水產試驗所合作，就全台近百處珊瑚礁分布地點進行調查、監測以及復育工作。

海洋委員會並表示，去年也與海保署、屏東縣政府及大鵬灣國家風景區管理處多次邀請在地團體共同研商包含是否收取登島保育費、遊客總量管制、廢污水處理等議題。期待在各方努力下，能逐步恢復海洋環境，讓小琉球珊瑚礁生態系重現應有的多元豐富景緻。（編輯：黃世雅）1110106

海保署6日表示，與海生館合作監測全台珊瑚礁情況發現，北部卯澳、南部萬里桐及小琉球（圖）情況較差，將研議加強管制小琉球周邊保育區。（海保署提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日