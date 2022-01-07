桃機群聚案累計12人確診 陳時中下午說明

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）桃園機場COVID-19群聚擴大，昨晚再增4人確診，包含1名女保全及金嗓歌友會驗出3例，全案確診人數來到12人，疫情對社區安全造成威脅，指揮中心指揮官陳時中今天下午2時說明。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒，截至昨天下午共8人染疫，包括7名機場清潔人員及1名防疫計程車司機，第一圈家人、接觸者PCR採檢均陰性；經病毒基因定序，累計4人檢出Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，此案發現有部分個案在職場、交通車上都沒有直接接觸，恐增加疫情研判複雜程度，就時序推測桃機內可能已發生數波傳染，將持續釐清。

根據昨晚最新疫調，群聚案又再新增1名女保全染疫、金嗓歌友會也驗出3例確診，讓全案確診人數來到12人，已連夜展開疫調並擴大採檢。

另外，因應國內出現Omicron變異株本土病例，口服藥採購進度備受矚目，陳時中昨天透露，採購案已進入最後談判階段，將等藥廠決定最終的藥品供應量。

此外，指揮中心昨天下午召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，初步共識將第3劑疫苗間隔縮短至3個月，以提高保護力，但適用對象待指揮中心決定。

針對疫情、疫苗政策以及口服藥物採購進度，陳時中今天下午2時將召開記者會說明。（編輯：管中維）1110107