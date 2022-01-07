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確診者不能考學測 招聯會研擬招生管道補救措施

2022/1/7 16:32
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（中央社記者許秩維台北7日電）大考中心昨天宣布，確診COVID-19的考生不能參加學測且未規劃補考。大學招聯會今天表示，14日前將召開緊急應變小組會議討論，於招生管道提供補救措施，維護確診考生權益。

大學入學考試中心昨天公告111學年度學科能力測驗防疫措施，確診考生不可參加學測考試且未規劃補考。

全國高級中學家長大聯盟今天發布新聞稿指出，確診考生不能考學測，但分科測驗又不考國、英、數乙，確診考生等於被迫得重考，呼籲教育部及大考中心與疫情指揮中心共同研議，依確診考生症狀輕重，規劃安全應考措施或配套方案。

教育部長潘文忠下午接受媒體聯訪時表示，確診考生參加考試確實是比較大的風險，為維護因確診而無法參加學測的考生權益，教育部會跟大學招聯會、大考中心研議配套措施。

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大學招生委員會聯合會發布新聞稿提到，確診考生無法應考學測，將影響升學權益，招聯會將於招生管道提供補救措施，以維護確診考生權益。

大學招聯會執行秘書王文俊表示，各招生管道使用的考試都設有應變小組機制，針對各種突發狀況即時因應；近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能有升溫趨勢，目前已研議規劃於繁星推薦、申請入學、分發入學等3個管道提供補救措施，預計1月14日前召開緊急應變小組會議討論，確認後會盡快公布。（編輯：唐聲揚）1110107

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