在地青年揮灑創意 11商家金門總兵小舖開賣

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金門縣政府11日上午行總兵署文創賣店「總兵小舖」揭牌儀式，各具巧思的入選商品也亮相並先行試賣，其中，「嗜啡族」女孩洪苡家以金門特色花磚和花帔作為咖啡掛耳包包裝，背面還可以寫上地址、寄給朋友。她並設計以花磚為主，融入花帔圖案的「雙花禮盒」，充滿年節喜氣。中央社記者黃慧敏攝 111年1月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）「密呆、各眼」是什麼意思？金門青年將金門話印製在手提袋上，吸引顧客；還有人以花磚和花帔妝點咖啡耳掛包。這些展露金門元素的文創商品，今天起在「總兵小舖」寄賣。

金門縣政府發布新聞表示，去年11月發布「金門縣政府鼓勵研發暨銷售紀念商品徵選要點」與徵選方案，廣發英雄帖，公開徵求寄賣紀念商品。徵集結果出爐，今天上午11時11分舉行總兵署文創賣店「總兵小舖」揭牌儀式，各具巧思的入選商品也從即日起在知名景點總兵署亮相並先行試賣。

在地青年楊文耀展示創作的帆布手提袋，上面畫有昔日金門自衛隊圖案，還有「密呆」、「各眼」等字樣。楊文耀解釋，金門話「密呆」意為「什麼事」；「各眼」除了是「過癮」的意思，同時也有「你這人真是夠了」的消遣意味。

楊文耀說，許多人看到這兩個詞都會十分好奇，可以增加購買意願。他同時設計了「金門電話亭」造型的擺設，可以放盆栽，也可當筆筒，在在充滿了金門元素。他說，總兵署是金門重要景點，晚上遊客也不少，在這裡展示文創品，可以讓人看到更多金門創意。

「嗜啡族」女孩洪苡家創意無限，她以別具金門特色的花磚和花帔作為咖啡耳掛包包裝，背面還可以寫上地址，寄給朋友。她並設計以花磚為主，融入花帔圖案的「雙花禮盒」，充滿年節喜氣。她說，現正研發高粱酒咖啡豆，要讓產品裡裡外外都是金門元素。

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觀光處指出，共有11家廠商作品人選紀念品徵集，後續將列入長期販售的商品，以景點寄賣品方式辦理，期望紀念商品為景點注入新活力。

「總兵小舖」揭牌儀式中，金門縣副縣長李增財表示，近年縣府輔導研發文創商品，但輔導後卻缺乏展售地點；如今「總兵小舖」開張，可增加商品能見度。如果反應不錯，縣府會進一步擴大辦理或改進，讓金門年輕設計家有更多發揮創意的空間。（編輯：孫承武）1110111