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在地青年揮灑創意 11商家金門總兵小舖開賣

2022/1/11 15:59（1/11 16:16 更新）
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金門縣政府11日上午行總兵署文創賣店「總兵小舖」揭牌儀式，各具巧思的入選商品也亮相並先行試賣，其中，「嗜啡族」女孩洪苡家以金門特色花磚和花帔作為咖啡掛耳包包裝，背面還可以寫上地址、寄給朋友。她並設計以花磚為主，融入花帔圖案的「雙花禮盒」，充滿年節喜氣。中央社記者黃慧敏攝 111年1月11日
金門縣政府11日上午行總兵署文創賣店「總兵小舖」揭牌儀式，各具巧思的入選商品也亮相並先行試賣，其中，「嗜啡族」女孩洪苡家以金門特色花磚和花帔作為咖啡掛耳包包裝，背面還可以寫上地址、寄給朋友。她並設計以花磚為主，融入花帔圖案的「雙花禮盒」，充滿年節喜氣。中央社記者黃慧敏攝 111年1月11日
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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）「密呆、各眼」是什麼意思？金門青年將金門話印製在手提袋上，吸引顧客；還有人以花磚和花帔妝點咖啡耳掛包。這些展露金門元素的文創商品，今天起在「總兵小舖」寄賣。

金門縣政府發布新聞表示，去年11月發布「金門縣政府鼓勵研發暨銷售紀念商品徵選要點」與徵選方案，廣發英雄帖，公開徵求寄賣紀念商品。徵集結果出爐，今天上午11時11分舉行總兵署文創賣店「總兵小舖」揭牌儀式，各具巧思的入選商品也從即日起在知名景點總兵署亮相並先行試賣。

在地青年楊文耀展示創作的帆布手提袋，上面畫有昔日金門自衛隊圖案，還有「密呆」、「各眼」等字樣。楊文耀解釋，金門話「密呆」意為「什麼事」；「各眼」除了是「過癮」的意思，同時也有「你這人真是夠了」的消遣意味。

楊文耀說，許多人看到這兩個詞都會十分好奇，可以增加購買意願。他同時設計了「金門電話亭」造型的擺設，可以放盆栽，也可當筆筒，在在充滿了金門元素。他說，總兵署是金門重要景點，晚上遊客也不少，在這裡展示文創品，可以讓人看到更多金門創意。

「嗜啡族」女孩洪苡家創意無限，她以別具金門特色的花磚和花帔作為咖啡耳掛包包裝，背面還可以寫上地址，寄給朋友。她並設計以花磚為主，融入花帔圖案的「雙花禮盒」，充滿年節喜氣。她說，現正研發高粱酒咖啡豆，要讓產品裡裡外外都是金門元素。

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觀光處指出，共有11家廠商作品人選紀念品徵集，後續將列入長期販售的商品，以景點寄賣品方式辦理，期望紀念商品為景點注入新活力。

「總兵小舖」揭牌儀式中，金門縣副縣長李增財表示，近年縣府輔導研發文創商品，但輔導後卻缺乏展售地點；如今「總兵小舖」開張，可增加商品能見度。如果反應不錯，縣府會進一步擴大辦理或改進，讓金門年輕設計家有更多發揮創意的空間。（編輯：孫承武）1110111

金門總兵署文創賣店「總兵小舖」揭牌儀式11日舉行，縣府徵選各具巧思的入選商品也自即日起在總兵署西科房三亮相並先行試賣，在地青年楊文耀展示所創作的帆布手提袋，上面畫有昔日金門自衛隊圖案，還有「密呆」、「各眼」等字樣。中央社記者黃慧敏攝 111年1月11日
金門總兵署文創賣店「總兵小舖」揭牌儀式11日舉行，縣府徵選各具巧思的入選商品也自即日起在總兵署西科房三亮相並先行試賣，在地青年楊文耀展示所創作的帆布手提袋，上面畫有昔日金門自衛隊圖案，還有「密呆」、「各眼」等字樣。中央社記者黃慧敏攝 111年1月11日
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