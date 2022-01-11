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新北攜手台北大學和馬偕醫學院 開辦高中生課程

2022/1/11 18:12（1/11 18:36 更新）
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新北市教育局11日和台北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄（MOU），教育局表示，高中生修習專題課程可獲得大學端修課證明，作為自主學習計畫的豐富素材，而修習大學預修課程更能直接折抵大學學分。（新北市教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月11日
新北市教育局11日和台北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄（MOU），教育局表示，高中生修習專題課程可獲得大學端修課證明，作為自主學習計畫的豐富素材，而修習大學預修課程更能直接折抵大學學分。（新北市教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市教育局今天和台北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄（MOU）。兩校將提供新北市高中生修習40門「全英語大學預修」課程，7門「新北醫學專班」課程。

教育局發布新聞稿表示，今天簽約儀式在北大高中舉辦，由教育局副局長歐人豪與台北大學校長李承嘉、馬偕醫學院教務長吳子維共同簽訂課程合作備忘錄。

李承嘉表示，盼讓新北市高中學子透過大學先修課，實踐學校作為社會責任、業務推動交流和人才培育的平台。

吳子維表示，此次率先為新北的高中生開設醫藥衛生領域課程，讓高中生進大學前能探索自我興趣、豐富學習歷程。

教育局表示，和台北大學與馬偕醫學院進行課程合作，其中，台北大學提供40門「全英語大學預修」課程，將大幅提升學生英語能力；馬偕醫學院提供7門「新北醫學專班」課程，包括解剖學、癌細胞探究、復健與護理等課程，讓高中生體驗醫學院實作課及設備。

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教育局指出，新北市已完成與政治大學、台北市立大學簽訂課程合作備忘錄，再加上與北大和馬偕醫學院，累計開辦近200門大學課程供學生選修。

教育局表示，高中生修習專題課程可獲得大學端修課證明，作為自主學習計畫豐富的素材，而修習大學預修課程更能直接折抵大學學分。未來合作課程與報名歡迎至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」查詢。（編輯：李錫璋）1110111

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