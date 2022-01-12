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南橫公路梅山口至天池 春節取消管制

2022/1/12 12:13
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）台20線南橫公路梅山口至天池路段，每逢週二、四管制禁止一般車輛通行，但為因應春節連假車潮，2月1日及2月3日兩天取消管制，若車太多，會提醒遊客排隊進入所需停等時間。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段長陳正偉接受中央社訪問表示，因施工需求，為方便大型工程機具及車輛出入，也避免出入車輛太多，對環境造成衝擊，台20線南橫公路梅山口至天池路段每週二、四管制禁止一般車輛進入。

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陳正偉表示，但因應春節連假出遊車潮，去年即在春節期間取消梅山口到天池管制，今年將比照去年辦理；因此今年的2月1日（初一，週二）及2月3日（初三，週四），梅山口到天池將取消管制通行，讓民眾可規劃遊程。

陳正偉說，若車太多，有排隊進場現象，會設告示提醒民眾所需停等時間，好讓民眾有心理準備。他也提醒民眾，山區天候不穩定，雨天避免上山，並隨時注意可能的偶發性落石，同時注意道路兩側設立的牌面資訊，小心行車。（編輯：陳仁華）1110112

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