因應非洲豬瘟郵包入境 陳吉仲：將研擬修法因應

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台南郵件處理中心近期發現3件來自泰國含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，農委會主委陳吉仲（前左2）12日實地視察，仔細確認郵包檢驗流程。中央社記者張榮祥台南攝 111年1月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南郵件處理中心近月來發現3件來自泰國含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，農委會主委陳吉仲今天實地視察時表示，行政院長蘇貞昌已要求研擬因應，該修法就修法。

行政院農業委員會人員告訴中央社記者，因應郵包快遞阻絕違規豬肉製品入境的因應措施，主要是在罰則上，但因無法追查寄件人，因此處罰對象暫時鎖定在收件人。

陳吉仲今天視察台南郵件處理中心，仔細確認郵包檢驗流程，防疫檢驗局也派出防疫犬示範，一旦發現可疑郵包後如何拆檢。

陳吉仲接受媒體聯訪時指出，台灣入境違規豬肉製品郵包件數，民國110年比109年大幅成長逾50%，主要來自中港澳、越南及泰國等非洲豬瘟高風險國家。

陳吉仲表示，年關將近，台南又查到3件含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，他呼籲民眾絕不要訂購來自非洲豬瘟疫區的香腸、臘肉等豬肉製品，台灣一定要守住邊境，春節期間再清查東南亞市場，199頭以下2000多場畜牧場不得使用廚餘和動物性殘渣，以邊境、市場及畜牧場3道關卡守住。

陳吉仲說，台灣108年就把泰國列為非洲豬瘟高風險地區，台南查到3件違規郵包，泰國政府昨天也向OIE（世界動物衛生組織）通報；台灣將優先檢驗中港澳、泰國及越南的郵包，其他20多個高風險國家也會查驗，透過風險分級，邊境攔截。

陳吉仲說，違規豬肉製品郵包入境被查獲，第1次罰款新台幣20萬元，第2次100萬元，蘇貞昌已要求農委會、交通部及財政部儘快研擬如何阻絕，確定後就會公布。

至於入境郵包是否集中在台北郵件處理中心檢驗，陳吉仲告訴中央社記者，分散到各地郵件處理中心，效率較好。

關務署資料顯示，台南109年查獲「違規肉製品」件數以泰國24件居冠，其次是中國11件，美國3件，印尼、菲律賓、越南、西班牙、韓國及香港各1件。

台南郵局人員說，台南郵局近月來查獲3件非洲豬瘟豬肉製品，分別是去年12月15日、12月27日及今年1月3日。（編輯：郭諭儒）1110112