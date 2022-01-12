更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格
首頁 / 生活
非洲豬瘟
新聞專題
非洲豬瘟1/169

因應非洲豬瘟郵包入境 陳吉仲：將研擬修法因應

2022/1/12 13:12（1/12 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南郵件處理中心近期發現3件來自泰國含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，農委會主委陳吉仲（前左2）12日實地視察，仔細確認郵包檢驗流程。中央社記者張榮祥台南攝 111年1月12日
台南郵件處理中心近期發現3件來自泰國含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，農委會主委陳吉仲（前左2）12日實地視察，仔細確認郵包檢驗流程。中央社記者張榮祥台南攝 111年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南郵件處理中心近月來發現3件來自泰國含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，農委會主委陳吉仲今天實地視察時表示，行政院長蘇貞昌已要求研擬因應，該修法就修法。

行政院農業委員會人員告訴中央社記者，因應郵包快遞阻絕違規豬肉製品入境的因應措施，主要是在罰則上，但因無法追查寄件人，因此處罰對象暫時鎖定在收件人。

陳吉仲今天視察台南郵件處理中心，仔細確認郵包檢驗流程，防疫檢驗局也派出防疫犬示範，一旦發現可疑郵包後如何拆檢。

陳吉仲接受媒體聯訪時指出，台灣入境違規豬肉製品郵包件數，民國110年比109年大幅成長逾50%，主要來自中港澳、越南及泰國等非洲豬瘟高風險國家。

陳吉仲表示，年關將近，台南又查到3件含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，他呼籲民眾絕不要訂購來自非洲豬瘟疫區的香腸、臘肉等豬肉製品，台灣一定要守住邊境，春節期間再清查東南亞市場，199頭以下2000多場畜牧場不得使用廚餘和動物性殘渣，以邊境、市場及畜牧場3道關卡守住。

陳吉仲說，台灣108年就把泰國列為非洲豬瘟高風險地區，台南查到3件違規郵包，泰國政府昨天也向OIE（世界動物衛生組織）通報；台灣將優先檢驗中港澳、泰國及越南的郵包，其他20多個高風險國家也會查驗，透過風險分級，邊境攔截。

陳吉仲說，違規豬肉製品郵包入境被查獲，第1次罰款新台幣20萬元，第2次100萬元，蘇貞昌已要求農委會、交通部及財政部儘快研擬如何阻絕，確定後就會公布。

至於入境郵包是否集中在台北郵件處理中心檢驗，陳吉仲告訴中央社記者，分散到各地郵件處理中心，效率較好。

關務署資料顯示，台南109年查獲「違規肉製品」件數以泰國24件居冠，其次是中國11件，美國3件，印尼、菲律賓、越南、西班牙、韓國及香港各1件。

台南郵局人員說，台南郵局近月來查獲3件非洲豬瘟豬肉製品，分別是去年12月15日、12月27日及今年1月3日。（編輯：郭諭儒）1110112

延伸閱讀
泰國證實有非洲豬瘟 即起攜其豬產品入境罰20萬泰國官方通報首例非洲豬瘟 畜牧廳：清查感染源泰2件非洲豬瘟品未通報OIE 應變中心列特別防守
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀