董陽孜題字「虎虎生風」 台灣虎航彩繪機春節起飛

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台灣虎航迎接虎年，特別邀請藝術家董陽孜創作「虎虎生風」4字，並彩繪在編號B-50015的飛機機身上，預定春節起飛。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，邁入2022年，迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年，為了紀念別具意義的一年，特別邀請董陽孜為台灣虎航親自創作「虎虎生風」4字，並將其彩繪在機身編號B-50015的航機上，預計春節起飛。

台灣虎航說，「虎虎生風」飛機是亞洲地區首架以藝術形式呈現中文文字的彩繪機，可向各國旅客宣揚文字藝術之美。

台灣虎航說，這次合作，不僅是董陽孜的藝術作品首次躍然於飛機機身的巨幅創作，更藉由「虎虎生風」4字，宣示台灣虎航放眼未來的自我期許及雄心壯志。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，隨著各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率提升，各國邊境可望逐漸開放，邁入虎年，台灣虎航已做好復航的萬全準備；同時，透過推出「虎虎生風」飛機，展現團隊積極正向態度，帶領台灣虎航重返天際。

陳漢銘也向安捷飛航訓練中心報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照（Private Pilot License），他表示，希望藉此精進航空相關的專業知識，對於未來在營運策略上也能有如虎添翼的助益。

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台灣虎航於2014年9月26日開航，是台灣目前唯一一家國籍低成本航空公司，現有11架A320及2架A320neo飛機，航點曾遍布日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等地，受到疫情影響，多數航班停飛。

台灣虎航評估各國疫情已逐漸獲得控制，去年11月17日開賣2021冬季班表部分航線，包括桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西及桃園-首爾仁川，更於去年12月28日向台灣證券交易所申請有價證券上市，為2022年的到來，做好萬全準備，提供旅客更優質且超值的搭乘體驗。（編輯：張雅淨）1110113