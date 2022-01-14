暨南大學58名學生腹瀉 南投衛生局採樣送驗

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暨南大學疑發生學生食物中毒事件，南投縣衛生局14日表示，食品科人員上午已到疑似出問題的餐廳稽查取樣，下午將腹瀉學生排泄物、餐廳食物及水質檢體送驗，檢驗結果最快一週後出爐。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月14日

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（中央社記者吳哲豪南投14日電）國立暨南大學發生疑似食物中毒事件，南投縣衛生局今天指出，有58名學生腹瀉，其中46名學生曾到出問題的餐廳用餐，衛生局人員已前往餐廳針對食物、水質取樣送驗，以釐清原因。

暨南大學指出，陸續傳出有學生疑似因吃校內餐廳鴨肉飯後拉肚子，上午統計共有35名學生腹瀉，校方對內公告，呼籲有腹瀉狀況的學生前往校內門診中心或相關醫療院所就診後，不適學生人數下午增加到58人。

南投縣衛生局食品科長謝伶華下午接受中央社記者電話訪問時指出，衛生局統計從1月10日午餐至1月13日晚餐期間，暨南大學有58名學生出現腹瀉症狀，其中46名學生曾到販賣鴨肉飯的餐廳用餐。

謝伶華說，造成腹瀉的原因很多，目前尚無法斷定是鴨肉飯出問題，食品科人員上午到餐廳稽查取樣，下午將腹瀉學生排泄物、餐廳食物及水質檢體送驗，檢驗結果最快一週後出爐。

謝伶華表示，發生問題的餐廳先前不曾有違規紀錄，但餐廳已在校方要求下停業，衛生局將等到檢驗結果出爐，確認學生腹瀉原因後，再決定是否要對餐廳業者開罰。

衛生局傍晚也發布新聞稿指出，如果證實為食品中毒事件，將依食品安全衛生管理法規定，針對餐廳業者處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：唐聲揚）1110114