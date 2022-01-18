韓國石榴汁違規添加糖精 近4000公斤邊境攔截

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衛福部食藥署18日公布，韓國進口的「韓國DDakjoa膠原蛋白石榴汁」被檢出違規添加糖精，共3920公斤全數在邊境攔截，未流入市面。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年1月18日

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（中央社記者江慧珺台北18日電）韓國隨手包果汁熱門，小心糖精喝下肚。衛福部食藥署今天公布，韓國進口的「韓國DDakjoa膠原蛋白石榴汁」就被檢出違規添加糖精，共3920公斤全數在邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗結果，有11項不合規定產品，包含中國的猴頭菇、日本鮮草莓、美國即溶燕麥粉與鮮橙、埃及薄荷葉等，全數遭退運或銷毀。

其中彩邑貿易有限公司自韓國進口的「DDAKJOA韓國DDakjoa膠原蛋白石榴汁」，檢出甜味劑糖精每公斤0.02克，在台灣屬於違規添加，總重達3920公斤，全數在邊境攔截，依規定退運或銷毀，未流入市面。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪表示，甜味劑糖精在國內僅限6大類食品准用，包括蜜餞、碳酸飲料、代糖錠劑粉末、特殊營養食品、膠囊錠狀食品以及液態膳食補充品（發泡錠）；如果非上述食品，就不准使用。

陳慶裕表示，過去動物實驗顯示，糖精過量攝取對大白鼠可能誘發膀胱癌，但人體試驗並未發現有不良影響，只是產品非表列准用的食品範圍，不符合食品安全衛生管理法相關規定。

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此外，年關將近，乾貨食材受民眾歡迎，食藥署邊境查驗也揪出2批自中國進口的猴頭菇含農藥克美素0.69ppm及0.36ppm，不符合農藥殘留規定，2批各6400公斤、1946公斤同樣依規定退運或銷毀。

陳慶裕表示，因中國進口的乾菇類時常檢出違規情事，故食藥署自去年與今年皆加強抽驗，抽驗比率達20至50%，至於檢出不合格產品的進口商，則會加嚴至逐批查驗。（編輯：李亨山）1110118