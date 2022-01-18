疫情影響花蓮返鄉專車買氣冷 1/19開放現場購票

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花蓮縣政府與台鐵合作推出台北、花蓮春節返鄉專車，受到COVID-19疫情影響及學生提早返鄉等因素，4列次車班只賣出一半車票，19日起開放現場購票。圖為第一階段民眾在台北車站取票。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年1月18日

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣政府與台鐵合作推出台北、花蓮春節返鄉專車，受到COVID-19疫情影響及學生提早返鄉等因素，4列次車班只賣出一半車票，明天起開放現場購票，民眾可至縣府民政處購買。

花蓮春節返鄉專車為台北、花蓮往返直達車，台北南下花蓮搭車時間為28日晚間7時37分及29日上午9時44分發車，北上時間為2月5日下午5時32分及2月6日下午2時52分發車，全票新台幣200元，未滿12歲或65歲以上則有半票100元優惠。

花蓮縣政府民政處發布訊息指出，返鄉專車為PP自強號，每列共566個座位，包含6張愛心票（未滿12歲或65歲以上民眾），設籍花蓮者（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民但於花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購票。

民政處今天發布新聞稿指出，第一階段取票分別在花蓮、台北完成，經盤點各車次仍有近半數剩餘車票，即日起上班日上午9時至下午5時開放民眾至縣府民政處現場購票。

民政處推測，因學生寒假較早開始，學生多半提早返鄉，旅外工作者則因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快速，還在觀望是否返鄉過年，所以今年車票銷售狀況不如以往。

民政處指出，返鄉專車採實名制搭乘，限本人搭乘，民眾取票及乘車時，須出示乘車人身分證明文件，購票後恕不退費。（編輯：謝雅竹）1110118