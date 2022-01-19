全台第1間 花蓮旅服中心獲ISQM國際服務品質認證

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花蓮縣政府在花蓮火車站、航空站設有旅遊服務中心，提供各國遊客旅遊資訊、合法旅宿代訂等友善服務，經國際認證神祕客稽核，確認花蓮縣旅遊服務中心通過認證，成為全台第1間獲得ISQM國際服務品質認證的旅遊服務中心。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年1月19日

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮火車站、航空站設有花蓮旅遊服務中心，提供各國遊客旅遊資訊、合法旅宿代訂等友善服務，花蓮縣府指出，經國際認證神秘客稽查，花蓮旅服中心獲ISQM國際服務品質認證。

花蓮縣政府觀光處發布新聞資料指出，去年起推動ISQM認證計畫，委託專業機構以國際標準做全面檢視與加強，包括改善環境清潔、動線規劃、安全標準及人員禮節訓練等。

觀光處指出，認證作業正式審核於6日完成，經國際認證機構的神秘客稽核，確認花蓮縣旅遊服務中心通過認證，成為全台第1間獲得ISQM國際服務品質認證的旅遊服務中心。

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觀光處長張志翔表示，花蓮火車站及航空站2處旅遊服務中心自民國93年成立以來，平均每年有10萬人次造訪，提供多國語言旅遊諮詢、各式旅遊資訊摺頁、合法旅宿代訂、公車即時資訊等服務。

張志翔表示，雖然目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，來訪遊客數量不如以往，旅服中心趁這段時間陸續進行館內硬體設備更換，加強落實防疫措施，最近也佈設應景迎春擺飾，贈送新台幣1元紅包，象徵「一元復始」。（編輯：陳仁華）1110119