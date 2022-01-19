虎年出遊 台北攀虎山、嘉義拜虎爺、高雄遊龍虎塔

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（中央社記者余曉涵台北19日電）今年是虎年，旅遊業者也推薦全台虎年目的地，包含登上「台北」虎山俯瞰市容觀賞日落，到「嘉義」拜虎爺、到「雲林」虎尾感受當地歷史和布袋戲魅力等。

今年農曆春節有9天連假，由於今年是虎年，旅遊業者Booking.com也特別推薦全台與「虎」有關的景點，提供旅客出遊參考。

Booking.com表示，台北近郊有不少步道能讓民眾輕鬆造訪、親近自然，其中位於信義區的虎山步道，不僅路線平易近人，登上觀景台後還能遠眺市容與日落美景，因而廣受在地民眾喜愛，在走完步道後，旅人還能至鄰近的虎林街大啖美味又平價的在地小吃。

Booking.com指出，位於「彰化」花壇鄉的虎山岩遊憩區，因山的形態似臥虎而得名，座落其中的虎山巖，其古色古香的建築，也為此地增添了幾分莊嚴的氛圍。

來到高雄的旅客，Booking.com則是推薦可以造訪蓮池潭的龍虎塔，其巨大的龍虎造型配上7層寶塔，讓此地成為聞名海內外的著名景點，而相傳參觀龍虎塔，必須「從龍口進、虎口出」，才能逢凶化吉保佑來年平安，旅人不妨在虎年時應景到此一遊，同時為自己帶來一整年好運勢。

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嘉義的新港奉天宮有別於其他祀奉虎爺的廟宇，其虎爺是以頭插金花的型態供奉於神桌上，而此地不僅是當地信仰的重要據點，廟中更因為保存精緻的剪黏交趾陶藝術，而受到各地香客的推崇，Booking.com指出，欲到此朝聖的旅人，不妨也撥空造訪鄰近的板陶窯交趾剪黏工藝園區，親身參與手作感受交趾剪黏藝術之美。

雲林虎尾是一座蘊含百年人文風情和民俗技藝的小鎮，當地更因為擁有多個知名布袋戲劇團而被譽為「布袋戲之鄉」。Booking.com表示，造訪虎尾的旅人不妨走訪雲林布袋戲館，好好認識台灣布袋戲歷史、參觀精美的布袋戲收藏。（編輯：陳仁華）1110119