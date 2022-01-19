更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國4潭子路段22日傍晚通車 銜接台74線省20分鐘

2022/1/19 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）高公局今天表示，國道4號台中環線豐原潭子段計畫銜接台74線的潭子路段，將於22日傍晚6時30分通車，可提供豐原及潭子地區民眾快速便捷銜接台74線，將可節省約20分鐘路程。

交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，國道4號台中環線豐原潭子段計畫銜接台74線的潭子路段為計畫重要核心，在施工團隊的全力趕工下，將於1月22日傍晚6時30分通車。

高公局說，這次通車路段除潭子交流道至潭子系統交流道路段（含主線1公里及匝環道5.79公里）外，尚包括豐原2條連絡道，可提供豐原、潭子地區民眾一條快速進出台中市區地區道路。

潭子連絡道是東西走向，兩端分別銜接豐興路（中89線）及福貴路，總長約1194公尺採雙向4車道設計，可提供潭子東、西側居民便捷道路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，豐原連絡道起自豐原市豐原大道2段586號旁，利用八寶圳灌溉渠道加蓋供作路幅，往南銜接並拓寬既有旱溪西路，並以豐原連絡道景觀橋跨越旱溪後，沿國道4號高架橋下方南行至潭子區仁愛路，全長約2.2公里，採雙向4車道設計，將可提供豐原南區民眾快速銜接潭子交流道，經由匝環道上至主線橋梁，續往南與既有台74線快速道路銜接。

高公局表示，這次通車國道4號潭子路段尚未與既有國道4號銜接，但可提供豐原及潭子地區民眾快速便捷的銜接台74線，將可節省約20分鐘路程。（編輯：張雅淨）1110119

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族