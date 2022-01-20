北市京站接種站120劑高端 下午2時起隨到隨打

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）因應高端疫苗施打需求，台北市在京站開設疫苗接種站，市府指出，今天及明天下午2時起，京站接種站將提供至少120劑的量能隨到隨打，歡迎民眾利用。

台北市副市長蔡炳坤今天出席2022台北燈節主燈首亮相記者會後接受媒體聯訪，對於有民眾反映預約不到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗表示，最近的確發現高端的需求增加，將因應調整。

蔡炳坤指出，京站接種站將在今天及明天試營運2天，每天下午2時起提供至少120劑的量能隨到隨打，並看中央提供的疫苗數量，有需要的話會再適度增加。

蔡炳坤強調，台北市提供第20期1922疫苗預約平台7800劑的高端施打量能，還協調台北榮總開設追加劑特別門診，提供5000劑高端量能，會盡量將量能開到最大，做最妥善的安排。

台北市衛生局透過新聞稿表示，第20期1922平台截至今天中午12時，尚有剩餘3590劑高端施打量能可供預約，請民眾多加利用。

衛生局強調，1922平台全國高端疫苗共提供9萬7213劑量能，台北市提供1萬3900劑，占總量的14.29%。（編輯：李亨山）1110120