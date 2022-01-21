疫苗護照開放申請、本土疫情 陳時中下午說明

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（中央社記者江慧珺台北21日電）國內疫苗護照今天啟用，上午8時開放申請，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，昨天深夜台北市又出現2人確診，尚未列案號，指揮中心指揮官陳時中下午將說明。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，國內版數位新冠病毒健康證明，今天上午8時起開放民眾申請使用。民眾前往歌酒吧、夜店等八大行業場所時，都須出示完整接種紀錄才可進場。

本土COVID-19疫情持續蔓延，台北市衛生局昨天晚間表示，有一名尚未有案號新確診個案到過國家音樂廳內的春水堂消費，正在疫調中；另有一名石牌國中學生的家人確診，同樣尚未有案號。

COVID-19疫情燒進校園，桃園市政府教育局說，慈文國民中學與復旦高級中等學校今天預防性停課一天，校內人士、師生可能是確診者接觸者。

東吳大學昨天深夜宣布，城中校區上週提供校外單位借用場地，有一名人士確診COVID-19。為確保師生安全，城中校區今天起到30日停課，並配合台北市衛生局擴大PCR採檢。

目前第3劑追加劑COVID-19疫苗持續接種，今年首批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗約99.45萬劑清晨運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後，將供指揮中心統籌運用；這是第16批到貨的BNT疫苗。

最新本土疫情、疫苗接種狀況，以及國內版數位新冠病毒健康證明最新申請統計，陳時中將於下午2時指揮中心疫情記者會說明。（編輯：管中維）1110121