台商回流北高雄園區 第2次環評初審須補正再審

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）行政院環保署今天第2次環評初審北高雄產業園區環評案，決議請經濟部3月底前完成補正空氣污染物排放增量抵換措施等資料再審。

環保署今天召開「北高雄產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。此案為經濟部因應台商回流規劃的園區開發案之一。

經濟部的第2次專案小組初審簡報說明，此園區東側臨可寧衛廢棄物處理中心，南以現況道路為界，西至田厝社區、前峰子滯洪池、台19甲線及嘉峰社區，新增邊界台糖畸零土地，並排除高鐵用地等土地範圍，面積由60.71公頃修正為59.96公頃。土地權屬98.57%為台糖。

根據經濟部的土地使用計畫，產業別包含金屬製品、機械設備、半導體、電子零組件、電子及電腦產品，以及支援性產業。

由於環評委員仍有數項意見，決議經濟部須在3月31日前，補正以下數項資料後再審，包含補充說明空氣污染物排放增量抵換措施（含進駐廠商採行最佳可行技術、施工機具全數取得自主管理標章、提升綠色運具使用率等）、逐年抵換量及後續查核方式。

檢核溫室氣體排放量及抵換量推估的合理性，抵換措施應符合「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」。

檢核盤點既有事業廢棄物清除、處理設施餘裕量，並依去化管道處理量能規劃廠商進駐時程；補充說明保留環保用地的規劃內容，每年滾動檢討規劃自行設置廢棄物處理、處置設施。

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還有依據基地地勢、淹水潛勢、開發前後地表高程改變等，說明區域排水及滯洪能力等評估結果；評估提升園區整體透水率的可行性。

同時就基地位在小崗山斷層活動斷層地質敏感區，加強基地地質調查、地質安全評估及監測，並提出迴避因應措施。加強稀有植物保育計畫。檢核釐清進駐廠商使用化學物質的運作量、排放量及健康風險評估計算方式合理性。以及評估提升產業用水回收率的可行性等。（編輯：陳政偉）1110121