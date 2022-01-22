疫情升溫春節近包裹量增 物流業者採管控措施

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（中央社記者蔡芃敏台北22日電）本土疫情升溫又逢春節送禮高峰期，宅配貨量大增。宅配通宣布自21日起雙北、桃園、新竹等縣市控管低溫物流貨量，黑貓宅急便則針對雙北、基、桃等地執行包裹貨量管制。

農曆春節將至，為送禮高峰期，加上近期疫情升溫，帶動宅配貨量大增。宅配通表示，近期低溫包裹暴增，為不影響服務品質與配送時效，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣等地自21日起至28日將管控低溫物流貨量。

黑貓宅急便自21日至28日期間針對配送至基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣及台東縣等地區執行貨物控量。

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嘉里大榮未公告調整配送服務。嘉里大榮表示，因應春節物流高峰，已先將人員調動到貨量集中的都會區，並安排聯盟車隊協助，藉此增加運能。嘉里大榮透過各式調度，以因應貨物配送需求。

此外，面對疫情升溫，嘉里大榮指出，快遞人員除了戴口罩、護目鏡外，也會每天量測體溫、消毒等。配送貨物時，採用「無接觸簽收機制」，像是拍照、QRCODE簽收，減少人與人之間接觸。（編輯：郭無患）1110122