柯文哲：疫苗護照直接顯示燈號比下載QRcode好用

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（中央社記者陳昱婷、林長順台北23日電）本土COVID-19疫情升溫，台北市長柯文哲說，現在多個縣市都有感染，疫苗護照勢在必行，但現行方法是下載QR code給業者掃描，這樣比較慢，應直接顯示綠、黃、紅燈號。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，台灣有好幾個縣市出現疫情，且很多不明感染源，顯示病毒已經散到社區去，形成社區感染，短期內要應付沒那麼容易。

柯文哲進一步表示，現在每天境外移入幾十個確診個案，台灣不可能永遠鎖國，但以前了不起新增個位數確診者，現在一天都幾十個，所以每個縣市大概都要設專門收確診者的專責防疫旅館，不然防不勝防，一定會有破口。

柯文哲說，北市府已在21日送公函給衛福部申請台北通App介接疫苗護照，但現在中央的方法是，民眾下載QR code給店家掃描，這樣子速度慢、很難用，應該是下載後手機直接可以看到綠、黃、紅燈，這樣比較快，建議中央改變方法。

柯文哲強調，若不想升級管制妨礙台灣經濟發展，疫苗護照上線勢在必行。

媒體詢問，2月即將登場的台北燈節等大型活動是否因應疫情調整？柯文哲說，原則上照樣準備舉辦，但會線上、線下並行，疫情嚴重就限縮現場人數，不嚴重就放寬人數，新常態的生活模式，視疫情調整，讓社會活動回到正常。（編輯：李錫璋）1110123