奇美醫院與成大、中壽攜手 醫療結合科技與保險

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）隨著數位科技持續發展，新型態服務模式也隨之興起，中國人壽、奇美醫院與成大數位生活科技研發中心攜手合作，結合醫療、學術、科技及金融保險等領域，開發跨領域的創新醫療照護服務模式。

中國人壽發布新聞稿指出，中國人壽總經理黃淑芬、奇美醫院院長邱仲慶以及成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達三方今天共同簽署合作意向書，未來大台南生活圈民眾可享有醫療結合科技、金融保險帶來的便捷服務體驗。

中壽說明，這次與奇美醫院與成大數位生活科技研發中心攜手，規劃從智慧醫療、遠距諮詢、數位創新及數據串接服務等項目展開交流與合作；合作的三方期待藉由這次跨領域的創新醫療照護服務模式，提升台南地區數位科技力、增加產業競爭力並帶來更完善的醫療體驗。

莊坤達指出，結合保險、醫療與科技的創新服務，必須對民眾的醫療訊息保護有更高要求，因此這次三方合作，除了服務模式創新，資安防護措施、個資法保護、醫院及保險公司實務作業需求也都是考量重點，必須從資訊面、法規面、實務面進行全方位規劃，才能兼顧服務創新和確保民眾的權益。

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莊坤達說明，成大的數位證書團隊提供合適的發證建置工具和公正第三方驗證稽核服務，協助規劃符合醫院規定的發證流程、串接保險公司所需資料格式，在病人自主授權下，不同單位間就能快速、安全及有效地進行醫療數位資料授權與交換。

邱仲慶則說，這次合作是醫療、保險、科技之間的整合，可實踐奇美醫院的核心價值，包含關懷、專業與效率，而簡化中壽保戶保險理賠，也能讓民眾免於奔波勞苦。（編輯：黃國倫）1110124