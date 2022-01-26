春節返鄉潮 民眾黨團籲及早提出防疫指引

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台灣民眾黨團總召邱臣遠（左）和幹事長蔡壁如（右）26日共同舉行「面對春節返鄉潮，政府準備好了嗎？」記者會，感謝前線防疫人員辛勞，也提醒政府春節防疫不鬆懈，加強移工管理並提供防疫指引，在疫情控管、醫療量能、經濟衝擊間努力尋求平衡點。中央社記者郭日曉攝 111年1月26日

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（中央社記者范正祥台北26日電）春節連假將至，民眾黨立法院黨團今天呼籲中央流行疫情指揮中心與地方政府密切合作，面對春節返鄉潮，及早提出防疫指引。

民眾黨團總召邱臣遠和幹事長蔡壁如共同召開「面對春節返鄉潮，政府準備好了嗎？」記者會，感謝第一線防疫人員辛勞，也提醒政府春節防疫不鬆懈，加強移工管理並提供防疫指引，在疫情控管、醫療量能、經濟衝擊間努力尋求平衡點。

在記者會上，邱臣遠建議政府，提高新冠口服藥儲備量。目前政府簽約採購的口服藥2.5萬份，只占總人口數0.1%，遠低於其他國家，像是韓國口服藥採購量占總人口2%，是台灣的20倍，美國採購量占總人口7%，是台灣的70倍。

另外，邱臣遠提及，對於5萬名沒有身份證的非法移工，中央要有因應對策。

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邱臣遠表示，防疫應提供非法移工接種疫苗，以防堵病毒漏洞。不過，所有移工疫苗注射及防疫規範是全國性的問題，必須仰賴中央統一規範，呼籲針對非法移工應要求地方政府設立疫苗注射站，鼓勵他們前往接種，才能有效控制疫情傳播。

蔡壁如指出，過去一個月來，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株Omicron本土病例多為輕症，可見Omicron有輕症流感化的趨勢，但社區感染有數個案例找不到感染源與傳播鏈，擔心第一線人員人力吃緊，醫療量能恐有隱憂。（編輯：康世人）1110126