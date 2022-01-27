確診雜誌編輯跑LV等發表會 北市發365封簡訊籲採檢

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）一名職業為雜誌編輯的確診者（案18518）曾參加LV等精品發表會，與藝人陳柏霖、林柏宏等人同場。台北市衛生局今天表示，共發送365筆簡訊通知參與人員，可自行至醫院採檢。

台北市衛生局昨天公布一名職業為雜誌編輯的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，從11日到23日的足跡，曾到台北101購物中心參加國際精品路易威登（Louis Vuitton）春夏男裝系列發表會及Prada發表會，與陳柏霖、林柏宏、李智凱等名人同場。

不過，台北市副市長黃珊珊昨天下午表示，要等相關活動主辦單位提供參與者名單後，才能進行疫調匡列；黃珊珊今天上午出席文山區里長座談會前接受媒體訪問時則指出，經過溝通、協調，主辦單位後來已配合處理。

台北市衛生局補充，昨天已取得相關活動參與名單，並發送365筆細胞簡訊給活動人員，再以電話通知這些人，他們不用居家隔離，可以自行到醫院採檢。

衛生局表示，針對案18518的足跡，共發出1192封細胞簡訊，匡列317人居家隔離。（編輯：卞金峰）1110127