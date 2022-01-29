陳時中：任意介接健保資料恐使健康證明受質疑

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（中央社記者陳怡璇、趙靜瑜台北29日電）台北市長柯文哲表示在國內推疫苗護照不需採歐盟標準，衛福部不給介接健保資料是策略有誤。衛福部長陳時中表示，任意把資料介接恐使數位健康證明效力受到質疑。

台北市長柯文哲今早表示，衛福部堅持要用歐盟標準，不給介接疫苗護照相關資料，但只是在國內推行「不必搞到那標準」，質疑衛福部策略有問題。

衛福部長、中央流行疫情指揮官陳時中在下午的疫情記者會被問及此事時回應，如果非要介接資料庫不可，就要符合歐盟規定，因為已跟別國互相認證過，如果今天拋棄這項規定、任意把資料拿去串聯，數位健康證明在國際認證的地位就會受到質疑、進而影響效力。

陳時中表示，必須堅持「可遺忘性」，也就是不能在雲端上被查到，雖然市府一再說可以做相關規範，但相信重視個資的民眾也不希望這些資料在任何單位流通。

陳時中直言，要證明有打疫苗「不見得要這樣」，很多工具都能用，如健保快易通App、小黃卡、數位健康證明，不會造成市民不便。

媒體提問有民眾因與確診者足跡重疊、被匡列為接觸者，卻得自費隔離，還要請無薪假才能領補助，是否合理。

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陳時中回應，接觸者有一定的定義，受傳染病法規的規範，而現在大家常做的是預防性匡列隔離，也就是「接觸者的接觸者」，但匡列之後要不要送至檢疫所或防疫旅館等問題，需慎重考慮，之後會與各縣市討論。

陳時中表示，在一些看起來很嚴重、擴散範圍很廣、染疫機率高的案子，才會特別要求預防性匡列，一般的案子不需如此，確診應變計畫也強調，場域有足跡但民眾沒被匡列成接觸者，大家先按兵不動、靜候疫調結果。（編輯：李亨山）1110129