長榮大學境外生代表台灣極地探險 經費尚缺60萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

長榮大學31指出，永續發展國際學士學位學程學生尼克遜（Nickson Emanuel）和巴拿巴（Barnaba Buhombe），將和來自全球逾百名隊員參與極地探險家史旺（Robert Swan O.B.E.）與氣候變遷、永續發展及能源使用等專家一同傳授的頂尖領袖計畫Leadership on the Edge，於4月代表台灣前往南極探險。（長榮大學提供）中央社 111年1月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台南31日電）長榮大學2名非洲學生榮獲2041基金會選拔成為「2041南極氣候變遷關注行動的2022年團隊」正式隊員，將於4月代表台灣前往南極。探險總經費新台幣90萬元，尚缺60萬元。

長榮大學今天發布新聞表示，永續發展國際學士學位學程學生尼克遜（Nickson Emanuel）和巴拿巴（Barnaba Buhombe），在全世界數百名應徵者中脫穎而出，將和150名來自世界各地的隊員參與極地探險家史旺（Robert Swan O.B.E.）與氣候變遷、永續發展及能源使用等專家一同傳授的頂尖領袖計畫Leadership on the Edge。

長榮大學自2017年與珍古德協會合作，成立環境教育國際實驗學院及永續發展國際學位學程。尼克遜和巴拿巴都來自坦尚尼亞，曾參與珍古德協會志工，獲推薦來台灣深造。

尼克遜透過校方表示，從參與珍古德協會的環境志工，了解到大多氣候變遷的問題都來自人為因素，意識到家鄉和地球上許多國家面臨地理和社會經濟的脆弱性，激發了他對全球範圍內爭取有利變化和應對氣候變化的興趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

巴拿巴說，1991年建立的南極條約體系下的南極環境議定書，規定全面保護南極環境免受採礦和鑽探的影響，這將在2041年重新談判。第一個到北極和南極的史旺成立2041行動，旨在通過促進回收利用、再生能源和可持續性保護南極洲，激勵並培訓下一代領導者。巴拿巴希望藉由參與這項行動，為下世代帶來改變。

尼克遜和巴拿巴說，探險總費用約為90萬元，其中學校已提供27萬元，個人籌資募到3萬元，還短缺60萬元。他們期盼社會和企業贊助，一旦成行，未來會將探險的所有反饋分享給所有支持者，並在社群媒體分享。詳情查詢：https://www.dodoker.com/index.php?r=project%2Fview&id=676。（編輯：唐聲揚）1110131

長榮大學環境教育國際實驗學院學生巴拿巴（Barnaba Buhombe）（圖）和尼克遜（Nickson Emanuel）獲選成為「2041南極氣候變遷關注行動的2022年團隊」正式隊員，將於4月代表台灣前往南極，但目前經費還短缺新台幣60萬元，期盼社會各界伸援。（長榮大學提供）中央社 111年1月31日