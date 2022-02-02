社企以創意形塑風貌 盼改善問題完成理想

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（中央社記者劉建邦台北2日電）「社會企業提出解決社會議題方式，也需考量獲利營利」，社會企業創辦人陳冠百指出，常會遇理想與現實拉扯，但以創意形塑不同企業風貌，盼改善社會問題，也逐步完成理想，迎向現實挑戰。

協助社會企業的台北市產業發展局中小企業輔導服務中心執行長林宣政說，社會企業是以商業模式改善社會議題及問題，但仍需考量獲利；社會企業與一般公司不同的是，會以解決社會議題為方向，像協助弱勢團體等。

像社會企業Story Wear透過回收牛仔褲布料，與弱勢團體合作，由弱勢團體拆解及拼接原廢棄布料，用手工重製成新產品販售，減少庫存及達到性別友善。

Story Wear創辦人陳冠百說，社會企業也是公司，提出解決社會議題方式外，也要考量獲取營利，創辦Story Wear就是想改善衣料廢棄議題及協助弱勢團體等。

她表示，Story Wear在2019年成立，創業初期面對許多挑戰，包含使用布料不能為全新品，只能到回收廠蒐集二手布料或前往紡織廠找庫存品。

她指出，產品重新製造需人工拆解，一般代工廠較不願協助，與非營利組織合作，由更生人、腦麻團體、二度就業婦女協助重製二手布料，且都在台灣生產。

陳冠百說，創辦社會企業在執行理想與現實狀況有很大距離，需要逐步踏實著手執行，並規劃完整策略方案及計畫，才能減少理想與現實間拉扯。

她表示，社會企業是以創意等方式營運，像Story Wear提供策展、協助企業內部活動，如與知名家具品牌合作，把原本汰換制服重新改造成新制服，也期望外界多購買社企產品，才是對社企最大支持。

另一家社會企業禾餘麥酒在2015年成立，以協助在地農作轉換成高經濟價值加工品為主，且使用台灣本土大麥等作物釀造啤酒，盼間接改善農業困境及創造農地種植多元作物。

禾餘麥酒創辦人之一陳相全說，社會企業幾乎是以改善社會需求及問題為方向，像弱勢團體等議題常被忽視，社會企業以平衡、創新等方式解決類似問題。

他表示，社會企業算新創產業，遇到困境包含不容易應徵從業人員、產業趨近飽和、難以打入市場及產業鏈等狀況，因消費者近年逐漸注重食品安全、環境等觀念，規劃讓消費者赴耕種地，了解作物產製過程等方式，盼轉變民眾對社會企業印象。

陳相全接著說，社會企業也會遇到理想與現實間拉扯，例如消費市場規模不大，為與市場接軌，只能花時間與消費者溝通，甚至提早推出產品。

他說，社會企業是商業公司需要獲利，但更重要是要讓消費者了解食物內容及環境等議題，盼改變民眾消費模式。（編輯：方沛清）1110202