自掏腰包租地整地 民間力量讓水雉留在美濃繁殖

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水雉天堂1（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄美濃畔有一片民間自發整理的濕地，由劉孝伸和黃淑玫夫婦在2017年租下，召集朋友當「雉工」一起整地、移除外來種，盼把每年都會到美濃度冬的水雉，留下來繁殖。

美濃人劉孝伸和黃淑玫夫婦長期投入水雉保育工作， 20多年前開始到台南官田水雉生態教育園區參與高雄鳥會、台灣濕地保護聯盟等團體在菱角田營造水雉棲地的工作。

這經驗讓這對夫妻想到，自己居住的美濃也經常有水雉來度冬，為何不可在這裡營造適合水雉繁殖的棲地，吸引牠們夏天也留在美濃？2017年初，兩人自掏腰包租下美濃湖東北方近1甲的窪地，找朋友一起整地、清除外來種，種下印度莕菜、齒葉睡蓮等適合水雉在上面築巢的植物。

水雉是一妻多夫的物種，每年4到9月會在水生植物葉上築巢，繁殖期1隻母鳥最多可下到約10窩蛋，每窩約有4個蛋，並由公鳥孵蛋和照顧孵化後的幼鳥。

高雄市野鳥學會水雉復育工作站主任陳柏豪說，過去觀察到冬天只要有寒流來，美濃水雉數量就會增加，白天在美濃野蓮田裡覓食，晚上就在美濃湖畔草叢或竹叢裡棲息。但是到繁殖季，因為美濃缺乏可以供水雉築巢的棲地，水雉就會離開、到其他地方繁殖。

劉孝伸和黃淑玫開始復育水雉棲地之後，第一年就成功吸引水雉留在美濃度夏、繁殖。官田水雉生態教育園區也分享營造棲地的技術和經驗，盼嘉惠更多水雉。

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長期經營棲地所需的費用，讓劉孝伸和黃淑玫夫妻逐漸難以負荷，幾乎想要放棄，但有不少長期參與雉友覺得不捨。2020年，這塊棲地在69位朋友共同集資下繼續經營。

同年，高雄市政府觀光局也決定撥美濃湖畔1公頃土地，與高雄鳥會合作，加入營造水雉棲地的行列。2塊棲地在2021年，成功吸引一隻母鳥分別與5隻公鳥築了8個巢，雖然因為遇到大雨攪局，最後只育成3隻雛鳥，但2022年初也紀錄到同時有31隻水雉在美濃度冬，創下歷年最佳記錄。（編輯：孫承武）1110202