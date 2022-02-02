美濃棲地不只保護水雉 盼為淡水濕地撐起保護傘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

水雉天堂2（中央社記者曾以寧高雄2日電）冬天美濃常可在野蓮田裡見到水雉覓食的優雅身影。高雄鳥會與高雄市政府觀光局合作，用芡實、菱角、印度莕菜、齒葉睡蓮等植物打造水雉棲地，成功吸引水雉留在美濃繁殖。

野蓮，或稱水蓮，又名龍骨瓣莕菜，因為對水質、水深需求很嚴格，是台灣原生種，但在台灣幾乎已經野外滅絕，在美濃卻是常見作物，種植了約有100公頃。

到美濃度冬的水雉，經常在野蓮田覓食。高雄市野鳥學會水雉棲地復育工作站主任陳柏豪說，雖然曾在野蓮田裡觀察到一次水雉產卵的紀錄，但通常野蓮在長到可以承載水雉的重量前，就會被採收。

陳柏豪說明，水雉產蛋到孵化要23天，從毛絨絨的雛鳥到長出飛羽也需要約50天的時間，這麼長的時間野蓮都已經老了、不好吃了，蓮農不可能等那麼久才採收，所以目前還沒有在野蓮田裡繁殖成功的紀錄。

水雉從印度、亞洲南部等多地都有分布，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為無危物種，但在台灣被列為第2類級保育類。陳柏豪解釋，這是因為台灣平原濕地流失太快，經常被填平作為他用，才讓水雉越來越難看到。

2020年，高雄市政府觀光局撥美濃湖畔土地，與高雄鳥會合作營造0.6公頃水雉棲地，並開闢種苗、育苗池，種植芡實、菱角、印度莕菜、齒葉睡蓮等植物，以打造可供水雉繁殖的環境。官田水雉生態教育園區也分享採種、育苗經驗和植物種源，讓美濃在2022年開始逐漸「自給自足」，用自己育出的植物打造棲地。

由高雄鳥會、「雉工」夥伴與高雄市政府協力經營的美濃湖水雉棲地，成為南台灣客庄守護鄉土環境佳話，近年也獲民間團體台灣河溪網頒發金蘋果獎、聯華電子「綠獎」肯定，成為公共工程與公私協力的典範。

但陳柏豪希望，民間對水雉的關注與高雄市政府的投入，可以不只嘉惠水雉一個物種，而是可以擴及更多生物。

他說，未來想嘗試用野蓮，或做更多台灣原生植物的保種、育苗，嘗試用不同植物營造水雉可以繁殖的棲地， 讓水雉棲地不只是保護水雉，也可以多保護一些原生水生植物 ，讓水雉成為淡水濕地的「保護傘」。（編輯：孫承武）1110202