探索城市裡的綠洲 高雄洲仔濕地為水雉留一片地

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為了供水雉棲息，濕地保護聯盟與高市府合作，在高雄左營區的繁忙地帶，打造一片以生態為主的濕地公園「洲仔濕地」。（台灣濕地保護聯盟提供）中央社記者曾以寧傳真 110年2月2日

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水雉天堂3（中央社記者曾以寧高雄2日電）為了供水雉棲息，濕地保護聯盟與高市府合作，在高雄左營地區蓮池潭邊，打造一片以生態為主的濕地公園「洲仔濕地」，為生物提供緩衝與庇護，也提供人們體會自然的寧靜場所。

現今較多人知道台灣能看到「凌波仙子」水雉的地方，是台南的菱角田。較不為人知的是，原來在高雄市左營區蓮池潭畔洲仔路間的水田窪地，也曾有有眾多水雉聚集，只是隨著都市開發漸漸消失了身影。

為了讓水雉返鄉，台灣濕地保護聯盟等團體與高雄市政府合作，還原土地原貌，在都市水泥叢中建構「洲仔濕地」，一個以生態為主的濕地公園。

濕地保護聯盟針對不同鳥類的習性與棲地型態仔細推敲，打造深淺不一的水池、約9公頃的濕地，恢復都市荒野；並打造一座具有菱角、蓮花等浮葉植物的淡水埤塘生態體系，營造草澤、樹澤、人工溪流、蝴蝶廊道等不同環境。

隨著棲地多樣性提升，許多生物也再度現蹤。根據高雄市政府工務局養工處資料，營運至今近20年，已經觀察到至少55種鳥類，包括黃鸝、紅隼等保育類；冬天枯水期，也會吸引鷸、鴴科與琵嘴鴨、小水鴨等候鳥度冬。同時也有蝴蝶、蜻蜓共84種悠遊其中，今年更紀錄到螢火蟲台灣窗螢和多生長在乾淨水域、都市中少見的原生種藻類高雄茨藻。

最令人振奮的是，在開園第2、3年就已成功吸引水雉回來築巢、育雛，而且年年都來，在去年園區內同時可看到16隻水雉成鳥，是歷年來紀錄最多；今年則因7、8月的連日大雨打亂水雉爸爸媽媽們的繁殖計畫，孵出9隻幼鳥、其中3隻順利長成亞成鳥。

洲仔濕地成功營造棲地的經驗，也獲獎無數，在2007年被劃為國家級重要濕地，近3年也連續獲得內政部評鑑國家級重要濕地經營管理特優獎。

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濕地保護聯盟分享，解說中心的賞鳥平台，是拍照、賞鳥的好地方，民眾可以自行前往觀賞。但為了不驚擾棲息鳥類，想進洲仔濕地園內參觀須線上預約解說，並要循規劃導覽動線參觀，為了避免驚嚇到鳥類，也有勿穿著色澤鮮豔的服裝、撐傘、喧嘩等規範。過年期間則自初五始開放園區。

在擁擠的高樓中、繁忙的快速道路下，洲仔濕地不只是都市裡的綠洲、為生物提供緩衝與庇護，也是人類體會自然、尊重萬物的美麗寧靜場所。（編輯：孫承武）1110202