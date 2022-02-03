初三下午國道車潮多 高公局預估11路段壅塞

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）初三國道湧車潮，交通部高速公路局今天表示，截至上午11時，國道全線交通量為34.2百萬車公里。高公局預估下午包括國1北向西螺-埔鹽系統、南向楊梅-新竹等11路段壅塞。

高公局發布新聞稿指出，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、埔鹽系統至員林、高架南向機場系統至楊梅端、北向北斗至員林、永康至台南系統；國3南向土城至龍潭、和美至彰化系統、烏日至霧峰、田寮至燕巢系統（事故）；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車正常。

高公局表示，上午9時26分於國3南向422.1公里，發生2小客車追撞占用外側車道，導致車流回堵2公里；上午10時24分國1高架南向58.3公里，發生2小客車追撞占用外側車道，導致車流回堵2公里。

另外，上午10時32分國3南向379公里，發生6小客車追撞事故占用外側車道，導致回堵約6公里，以上事故均已排除，上述事故均導致回堵車輛大排長龍，嚴重影響國道行車順暢。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段，包括：國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局預估今天交通量為140百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒用路人出門前做好車輛保養及檢查，行車時務必注意車前狀況並保持行車安全距離，切勿疲勞駕駛、勿酒駕，確保行車順利及安全。（編輯：張雅淨）1110203