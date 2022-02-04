北向車潮現 高公局預估初四下午9路段易壅塞

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（中央社記者蕭博文台北4日電）交通部高速公路局表示，預估今天大年初四交通量為138百萬車公里，在預期流量範圍內；下午的重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統北向等9個路段。

高公局午間發布新聞稿指出，截至上午11時，國道全線交通量為34.3百萬車公里，預估今天交通量為138百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1高架南向楊梅端；國3南向三鶯至龍潭、烏日至霧峰、南投至名間；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

新聞稿指出，今天上午9時44分，於國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故；9時49分，於國10東向15.9公里處發生3輛小客車追撞事故；10時21分，於國1北向351.2公里處發生2輛小客車追撞事故。

高公局說，3起事故均占用內線車道，造成後方車流回堵2至5公里不等，影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局另呼籲連假出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。（編輯：陳清芳）1110204