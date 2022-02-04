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大陸冷氣團發威 初四到初五竹苗金門低溫探10度

2022/2/4 17:49（2/4 18:50 更新）
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中央氣象局4日表示，受大陸冷氣團影響，5日北部及東北部天氣較冷。（中央社檔案照片）
中央氣象局4日表示，受大陸冷氣團影響，5日北部及東北部天氣較冷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺台北4日電）中央氣象局今天表示，受大陸冷氣團影響，明天大年初五北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚也冷；今晚至明早苗栗、新竹縣及金門局部地區可能出現攝氏10度以下低溫。

交通部中央氣象局表示，明天受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚也冷；東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

大陸冷氣團發威，氣象局指出，今天至6日清晨各地氣溫偏冷；今晚至明天上午苗栗、新竹縣及金門局部地區可能出現攝氏10度以下氣溫。

氣象局表示，受東北風影響，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

氣象局也說，東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，請特別注意。（編輯：陳清芳）1110204

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