綠色環境給付計畫申報剩1週 把握時機11日截止

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）為讓農民好好過春節，農委會自1月3日起開放「綠色環境給付計畫」的申報作業，延至春節後的2月11日止，提醒農民過完春節的下週把握時間完成申報，以確保可領獎勵金等權益。

「綠色環境給付計畫」包含各項轉（契）作、稻作、生產環境維護、自行復耕種植登記及農業環境基本給付等措施。

農委會說明，對比往年農民要在戶籍所在地申報，並依當地縣市政府統一訂定的耕作期間種植，今年起，可選擇全國任一鄉（鎮、市、區）公所或農會辦理申報，土地座落多個鄉鎮者，則仍應集中在同一鄉（鎮、市、區）辦理。

農委會建議年初同時申報全年2次耕作措施；但申報地一經選定且已申報者，當年度不得申請變更申報鄉鎮。

同時開放農民自行規劃「單點」耕作期程申報，但要符合耕作期間為當年起始、連續4個月以上等條件，全年申報上限2次，且不同期作的耕作期間不能重疊；不過公糧、契作硬質玉米及參與小地主大專業農政策者，另有規定。

針對近年期作常面臨供水不穩定風險，農委會說，今年持續對石門水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）及曾文-烏山頭水庫等水庫灌區內，經選定水資源競用區農地，辦理大區輪作，不論是否為基期年農地都可參加。

農委會接續說明，除了鼓勵種植綠肥、景觀作物或辦理翻耕，給予每公頃7.6萬到8.7萬元不等獎勵金；選擇不種稻， 改種其他作物，例如大宗蔬菜、易產銷失衡、需水量較多作物、觀賞喬木及花卉除外者，也能領取每公頃3萬到9萬元獎勵金，農民可依個人意願自由參加。

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農委會補充，對於符合兩個期作基期年資格田區實施「稻作四選三」政策，自111年第2期作起，每期作滾動檢核前3個期作的耕作措施中，至少須有1次辦理轉（契）作、自行復耕水稻以外作物，或是生產環境維護措施，當期作（第4個期作）始得申報繳交公糧、領取大專業農種稻補貼或投保加強型水稻收入保險。

不過，農委會說，前述申報時，已取得有機、友善耕作或產銷履歷水稻驗證的農地，則不受上述規定限制。（編輯：陳政偉）1110205