南投林管處攜手縣府 110年清259公頃小花蔓澤蘭

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原生於中南美洲的小花蔓澤蘭（圖）分布南投縣海拔1200公尺以下山坡地、林班地、廢耕地、荒廢檳榔園等，為避免威脅本土生態及景觀，南投林管處、南投縣政府民國110年防治面積共達259.04公頃。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年2月5日

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）原生於中南美洲的小花蔓澤蘭分布南投縣海拔1200公尺以下山坡地、林班地、廢耕地、荒廢檳榔園等，為避免威脅本土生態及景觀，南投林管處、縣政府去年防治面積達259.04公頃。

「綠癌」小花蔓澤蘭入侵台灣多年，根據行政院農業委員會林務局調查，中、南、東部海拔1000公尺以下平地、農田、果園、山坡地、人工造林地等處都有分布蹤跡，其中南投縣目前分布海拔1200公尺以下山坡地、林班地、廢耕地、荒廢檳榔園、果園為主。

小花蔓澤蘭蔓莖生長速度極快且具攀援性，常造成整片植物遭完全覆蓋，甚至導致死亡，同時造成其他生物生存環境改變，威脅本土生態及景觀資源。

林務局表示，世界百大入侵種小花蔓澤蘭，政府宣導及防除多年，蔓延面積已大幅抑制，但小花蔓澤蘭生長相當快速，繁殖及擴散能力極強，須持續防除，以保護台灣本土生態環境，小花蔓澤蘭每年開花結實前拔除是最好防治時機，每年8月15日到9月15日為防治月。

林務局南投林區管理處回覆中央社記者詢問表示，小花蔓澤蘭在光度不足森林較難生長，因此，管理處在森林邊緣地區、新植造林地等光線充足適合小花蔓澤蘭生長的區域加強防除，管理處去年在南投防治168.35公頃，南投縣政府也防治90.69公頃，共259.04公頃。

有關南投縣內小花蔓澤蘭防除成效，南投林管處指出，私有農地或林地若荒廢無經營，易使小花蔓澤蘭生長蔓延，為避免危害擴散，林管處辦理收購作業，鼓勵民眾防除，110年度南投地區共收購9萬188公斤。

南投林管處表示，民國99年正式開始以每公斤新台幣5元於每年9月辦理小花蔓澤蘭收購，99年合計收購約543公噸，102年後，南投處收購量降至100公噸以下，從收購數量來看，南投縣內小花蔓澤蘭已發揮防治成效，但為加速根除，109年起調整為全年收購，且南投縣政府加碼每公斤2元收購金，以鼓勵縣民參與防治。

南投林管處收購點設在南投縣土城分站、埔里、水里、丹大工作站，及彰化縣田中分站、雲林縣林內分站，收購時間為每週一上午9時到上午11時30分。

林管處指出，防治方法可分為機械防除、藥劑防除，為避免影響生態環境，目前以機械防除（人工拔蔓）為主，建議在8月、10月開花結實前各進行1次刈草、切蔓、拔蔓，地表蔓藤則須儘量連根拔除，接著清離林地後，集中妥善覆蓋遮蔭，以防止萌芽。

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南投林區管理處表示，小花蔓澤蘭原生於中南美洲，蔓莖生長速度極快，極容易進行大量無性繁殖，且種子數量非常多，每平方公尺可有17萬個種子，細小輕盈，易隨風力、動物和昆蟲攜行，或因人類活動而造成遠距離散播，稍不注意即會蔓延。

小花蔓澤蘭匍匐莖的節及節間，都可長出不定根，適合生長在平均溫度攝氏20度以上地區，在土壤潮溼、疏鬆、富含有機質、陽光充足的生育地中，生長特別迅速，但不耐遮蔭、乾燥、貧瘠土壤，每年春季萌芽，夏季生長，約10月中旬開始開花，11月至12月大量結實，冬季呈乾枯狀是種子擴散期。（編輯：謝雅竹）1110205

原生於中南美洲的小花蔓澤蘭分布南投縣海拔1200公尺以下山坡地、林班地、廢耕地、荒廢檳榔園等。圖為遭小花蔓澤蘭危害的龍眼林。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月5日