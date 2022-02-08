桃機2022年旅客量樂觀估近千萬 貨運仍看好

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）桃園國際機場預測，如果邊境管制逐漸解封，樂觀估計今年桃機旅客量可達近千萬人次，但若防疫持續嚴格管控，保守推算旅客量大約只有150萬人次，貨運量則仍看好。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，桃機去年旅客量只有90.9萬人次，創桃園機場營運43年來新低。

桃機公司物業開發處長陳慶隆今天在交通部例行記者會接受媒體訪問說，桃機客運量這兩年因疫情呈現斷崖式下滑，未來將是漸進式回升，因還要看與其他國家的旅遊協定，加上旅遊成本已變高，旅客量不可能迅速回到疫情前水準。

陳慶隆表示，因客運會有較多變數，桃機公司有樂觀和保守的預測，如果邊境管制持續漸朝解封發展，例如縮減隔離天數、開放轉機等，樂觀估計今年桃機旅客量大約是疫情前、4800萬人次的2成，約近千萬人次，但若防疫仍續嚴格管控，保守預估旅客量約150萬人次，是2019年的3%。

疫情推升空運需求，桃園機場去年航空貨運量創281萬噸歷史新高，年增20%且連續2年正成長。

陳慶隆說，展望今年，在全球仍深陷海運塞港缺櫃及供應鏈失序情況下，桃機公司將持續透過機坪彈性調度、優化空陸側貨運動線等措施，協助業者提升貨物處理量能，預估成長動能可望延續，全年挑戰289萬公噸。

陳慶隆指出，桃機貨運量在2015年時約200萬噸，2019年達218萬噸，疫情後則大幅增加，2020年達234萬噸，亞洲排名第4，去年增至281萬噸，仍維持相同排名，今年持續看好。

桃機公司統計，2019年桃機每週貨機起降約500架次，為全機場起降架次3成，2021年貨機（含客機純載貨） 起降架次較2019年同期增加近3倍，約1900架次。

陳慶隆指出，根據國際航空運輸協會（IATA）預估，今年全球空運貨量將持續成長，年增幅達4.9%。因應未來發展所需，機場公司持續攜手貨運園區業者推動擴建與冷鏈等相關基礎設施。

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陳慶隆說，航空貨倉儲業者華儲已於去年5月完成進口倉擴建工程，增加逾1600坪的空間，及15%的進口貨物處理能量；遠雄自貿港區也正進行二期園區興建計畫，其中的冷鏈專倉預計於2023年第2季完工，有助桃園機場建立完整冷鏈物流供應鏈，帶動溫控物流產業發展。

另配合桃園航空城區段土地徵收後的規劃與開發，新貨運園區與第2自由貿易港區等計畫也持續進行，搭配第三跑道的完工時間，預定2030年開始陸續啟用，預估2040年桃機貨運處理量可達402萬噸。（編輯：管中維）1110208