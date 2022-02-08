東北季風影響至10日 北部東半部局部短暫雨

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天表示，東北季風影響至10日，北部、東半部有局部短暫雨；11、12日天氣穩定，各地回溫；13日下一波鋒面接近、14日通過後緊接著另一波東北季風影響，北部、東半部偏涼有雨。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，這波東北季風影響至10日，這段期間還有華南水氣移入，北部、東半部有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴，各地低溫約攝氏14至16度。

葉致均指出，11、12日東北季風減弱，水氣減少，僅剩東半部、北部山區有局部短暫雨，其他各地則是多雲到晴。各地氣溫回升，北部地區高溫約19度；中部、東半部為21至24度、高屏地區25至27度；各地低溫約在16度上下。

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葉致均說，13日有另一波鋒面接近，中部以北、東半部再轉為有短暫雨的天氣，南部地區則是多雲。14日鋒面通過加東北季風增強，14、15日北部、東半部及中南部山區都會有短暫雨，北部、東半部偏涼，其他地區早晚涼，低溫再降至14、15度。

葉致均提醒，明天基隆北海岸、東半部及恆春半島可能有長浪發生；10日清晨在中南部地區及11、12日在西半部及馬祖容易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：謝雅竹）1110208