吳德榮：11日起天氣暖如春 13日傍晚有雨降溫

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮今天表示，今、明兩天迎風面水氣略增；11日至13日白天氣溫逐日漸升、各地「暖如春」，13日傍晚起鋒面抵達、冷空氣南下，中部以北轉有雨，各地氣溫下降。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為苗栗縣西湖鄉攝氏12度，新竹縣寶山鄉、關西鎮及苗栗縣頭屋鄉皆為12.1度。

氣象局並發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生，清晨5時花蓮及蘇澳已觀測到2公尺左右的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天迎風面水氣略增，今天新竹以北及東半部有局部零星降雨，明天大台北及東半部仍有局部零星降雨，其他各地多雲時晴；今、明兩天受東北季風影響，白天北台灣涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，11日至13日白天氣溫逐日漸升、各地「暖如春」，白天北台灣舒適，中南部微熱、早晚涼。11日西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨；12日至13日白天，各地晴朗，西半部易有霧。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，13日傍晚起鋒面抵達、冷空氣南下，中部以北轉有雨，各地氣溫下降；14日下午天氣漸好轉，中部以北轉多雲、東半部仍有局部短暫雨；15日西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。而這波冷空氣強度及演變，各國模式模擬差異不小，有待後續觀察。（編輯：張雅淨）1110209