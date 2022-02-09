「猩猩相惜」 壽山動物園首度跨界保育聊咪咪

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）壽山動物園推出「壽山好夥伴-走進動物的生命故事」繪本，讓模仿人類動作的紅毛猩猩「咪咪」化身繪本主角，並首度與電影院合作，2月在in89影城親子影廳舉辦繪本說故事活動。

超過20歲母紅毛猩猩「咪咪」，是壽山動物園的明星動物，先前因為模仿保育員拿起毛巾認真擦拭玻璃，還會把毛巾翻面擦，逗趣畫面PO上網也引來網友笑說，該不會是工讀生假扮的吧。

壽山動物園在休園整備期間，持續以「行動動物園」方式進行推廣活動，透過「壽山好夥伴-走進動物的生命故事」繪本說故事活動，2月份將首度跨界與電影院合作，攜手in89影城每月固定在全國各店點的boomboom親子影廳推出的「親子活動限定場」。

高市府今天新聞稿表示，首場在2月12日in89駁二電影院的下午3時電影「歡樂好聲音2」場映前；13日在大立in89豪華影城的下午3點電影「歡樂好聲音2」場映後進行。有意參加者可透過in89官網( https://www.in89cine max.com )訂票。

高市府歡迎大小朋友到場聆聽了解「咪咪」等保育類動物的真實故事，藉此喚起對於生態環境及動物保育重視，也期盼壽山動物園9月重新開園後，能親臨現場感受蛻變後的動物園。

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為了讓大小朋友更加了解動物們的生命故事，壽山動物園與關心生態議題，並以繪圖和漫畫形式呈現人與動物間互動的「玉子日記」合作，推出「壽山好夥伴-走進動物的生命故事」繪本。

透過以「行動動物園」方式，說故事志工們述說紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊等保育類動物，經由動物園暖心計畫收容照護的真實故事，也讓大小朋友瞭解動物保育並非遙不可及，只要多一分的了解，大家都是推廣動物保育的小尖兵。（編輯：孫承武）1110209