2040年農業要率先淨零排放 主力農產須標碳足跡

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農委會9日舉行「邁向農業淨零排放策略大會」，主委陳吉仲會中說明2040綠趨勢時表示，預計2040年農業可率先達成淨零排放，而行政院允諾的新台幣100億元預算將特別著重用於研發。中央社記者楊淑閔攝 111年2月9日

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）2040年全球升溫攝氏1.5度，恐重創農業。農委會今天的「邁向農業淨零排放策略大會」彙整出減量、增碳匯、循環、綠能4面向等措施，同年要達淨零排放，主力農產也要標碳足跡。

氣候變遷下，農損近年擴大至一年達新台幣130億元，農委會去年9月率先成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」，於全國召開27場座談會收集意見，今天召開「邁向農業淨零排放策略大會」彙整結論。

農委會副主委陳駿季說明，結論包含減量、增（碳）匯、循環、綠能農業等4面向，共19項策略59項措施，例如導入智能讓漁船精確找到漁場、減少用油，善用實名制推動精準用藥、施肥，建立碳儲量評估基準等，每一面向都交互影響，將進一步梳理成可執行方案。

農委會主委陳吉仲並說，農業每年碳排放量約500萬、600萬多公噸，占全國2.6億多公噸的2%不到，又有林地、農地、海洋資源可運用，預計2040年農業可率先達成淨零排放，而行政院允諾的100億元預算將特別著重用於研發，59項措施要訂定法規推動，也會樂意來做。

針對淨零排放4大面向，他說，2040年可減少溫室氣體排放50%，相關貢獻來自有機友善耕地可達4.5萬公頃、農機電動化100%、完成高床式豬舍1000場設置，以及化學肥料50%改由有機肥料供應等。

增（碳）匯目標屆時會有國、公、私有土地新植造林達6.6萬公頃，老化竹林更新8萬公頃，並每年製成5000公噸燃料棒，國產材自給率提升至10%，增加土壤有機質達79萬公頃，及強化具碳匯效益的海草床棲地管理1080公頃等。

循環農業則將建立1000場農林漁畜低碳永續循環場域，500多萬公噸農業剩餘資材全部再能源化、資源化及材料化。

綠能農業發展則要100%由綠能發電提供農業用電，並建置農漁村公民電廠，提供全國40%以上的綠電，建立農業部門有效碳定價及碳權交易制度，以及主要農產品標示碳足跡。陳吉仲說，豬肉等農產品都已能算得出碳排量，近1、2年就要推動進口跟國產農產品標示碳足跡，需要修法規就修，可促進消費者支持購買國產農產，帶動糧食自給率超過40%。

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關於農村能源自主，他說，農舍上架設太陽能板即是，不過發展綠能的綠電憑證，需要經濟部協助。陳駿季補充，關鍵是要完成電網的建置。

因應2040年全球升溫1.5度，總統蔡英文去年宣布2050年全國要達到淨零碳排。由於農業最受衝擊，且海平面上升，台灣會失去土地的問題全球排前十名。農委會長年研發抗高溫病蟲害品種及生產技術，近年建置農業保險，以相關調適策略穩定農業生產，並規劃淨零排放措施因應。（編輯：張芷瑄）1110209