四四南村有光展啟動 眷村老房披科技投影新衣

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台北市四四南村「LIGHT UP 南村有光」10日啟動，市長柯文哲（左4）指出，這項展覽透過在老建築上投影藝術活化景觀，同時為2023台灣燈會暖身。（好丘文創提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年2月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市四四南村「LIGHT UP 南村有光」展今天啟動，市長柯文哲指出，四四南村是北市第一個眷村，也是信義區重要景點，如今透過在老建築上投影藝術活化景觀，同時為2023台灣燈會暖身。

好丘文創今天以信義區知名景點的四四南村為舞台，啟動「LIGHT UP 南村有光」展覽。柯文哲致詞表示，四四南村是台北市第一個眷村，保存很多記憶，經過整修改建後，現在是信義區重要觀光景點，聚集了信義親子館、文物館等設計、文創和餐飲品牌，為歷史建築帶來全新的風貌。

柯文哲說，感謝南山人壽大力贊助，現在可以透過科技把藝術投影在老建築上活化景觀，同時為2023台灣燈會預告暖身。台灣燈會將辦在信義區，從台北101、四四南村到國父紀念館都有光雕。

南山人壽副董事長尹崇堯指出，南山人壽以成為公益服務業典範自許，期許能夠透過這項計劃，為台灣就更多關懷與幸福，更希望結合政府資源的力量，將關懷延伸至社區裡，具體實現永續經營的目標，並幫助青年藝術家走得更深、更遠。

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好丘文創表示，「LIGHT UP 南村有光」是台灣首場長達3年的戶外燈光藝術演出計畫，由台灣在地視覺藝術家與影像藝術家接力創作，將四四南村的建築牆面化為巨型藝術永續畫布。

好丘文創說明，首檔投影設計「村光44 fragments」由旅美影像設計師孫瑞鴻操刀策展，以四四南村的前世今生為敘事軸線，今天起每晚7時、8時、9時放映，每檔次約15分鐘、放映2個月。（編輯：李亨山）1110210