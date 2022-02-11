看好國旅市場 高鐵攜手2飯店集團推優惠

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（中央社記者余曉涵台北11日電）看好國旅市場，台灣高鐵今天宣布攜手國內2大飯店集團推出交通住宿優惠方案，高鐵車票下殺7折，一次滿足旅客住宿、交通需求。

雖然國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情變化，但台灣高鐵仍看好未來的國旅市場，台灣高鐵今天發出新聞稿宣布，攜手國內2大知名飯店晶華集團及福華集團，分別推出「搭高鐵．環遊寶島住晶華」以及「搭高鐵．住福華」限時優惠專案。

台灣高鐵表示，即日起，旅客購買「高鐵飯店聯票」，選擇晶華集團旗下11家及福華集團旗下9家合作飯店官網訂房，加購3月1日至4月30日高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享7折超值車票優惠，晶華集團也加碼推出「環遊晶華住宿券」抽獎活動，福華集團則加贈專屬貴賓禮。

台灣高鐵表示，這次優惠飯店類型包括豪華星級酒店、休閒渡假飯店、高CP值的質感商旅，地點更遍及北、中、南、東共11縣市。

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台灣高鐵說，積極將ESG概念結合產品行銷，「高鐵飯店聯票」也融入環保元素，旅客在飯店官網完成訂購付款後，只需將高鐵車票訂位代號及身分證字號末4碼輸入「T Express」行動購票App，載入訂位紀錄並下載手機QR Code票證，即可感應乘車。

另外，台灣高鐵表示，3月底前，旅客購買「高鐵飯店聯票」並透過「T-Express」取票搭乘，台灣高鐵公司將再加贈TGo會員點數100點。（編輯：謝雅竹）1110211