i郵購行銷在地農產品 2個月創近百萬業績

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（中央社記者余曉涵台北11日電）為協助農民轉型到國內電商平台銷售，中華郵政與農糧署合作，在i郵購上設立聯合推薦專區共300多項商品上架，上線2個月創下近百萬元業績，其中以宜蘭越光米最受歡迎。

COVID-19疫情也衝擊台灣農民的外銷市場，為了協助農民轉型到電商平台行銷，以開拓多元銷售通路，中華郵政公司與農委會農糧署合作，在i郵購網路商城上開設聯合推薦專區。

中華郵政公司發言人陳敬祥在例行記者會中表示，共有30多家廠商透過農糧署推薦加入i郵購的聯合推薦專區，共有300多項商品上架，包含米類雜糧、當季鮮果、茶類油品、蜂蜜點心、香氛保養及植栽花卉等。

陳敬祥指出，i郵購的聯合推薦專區上線2個月就創造近新台幣百萬元營業額，銷售量前幾名分別為五結鄉農會的宜蘭越光米、西螺鎮農會的台灣好米、恆春鎮農會的洋蔥醬油、大人物農產運銷合作社的產銷履歷豆奶及日月潭紅茶主題館的紅玉紅茶。

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他說，銷售成績顯示疫情讓民眾願意瞭解並支持台灣在地富含故事性、有溫度、小眾的獨特商品。另外，由於過去曾發生食安風暴，也讓民眾更加重視食品安全，會選購具認證標章、檢驗報告或由政府機構等公信單位推出的商品。

由於元宵節及情人節即將到來，i郵購聯合推薦專區也推出促銷活動，陳敬祥說，活動祭出單店單筆買500元就送i郵購紅利購物金100元；14日到16日加碼推4項破盤下殺的限時限量商品；購買專區商品不限金額可參加抽獎，最大獎為訂單金額等值購物金等。（編輯：張芷瑄）1110211