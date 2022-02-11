失業勞工子女就學補助 14日起受理申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北11日電）勞動部今天宣布，110學年第2學期失業勞工子女就學補助將於14日開始受理申請、3月17日截止。勞工只要是非自願離職、失業期間達1月以上且領失業給付者都可以申請。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨會中指出，為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，14日起開始受理110學年度第2學期失業勞工子女就學補助，3月17日截止申請。

謝倩蒨說，只要是非自願離職失業勞工在申請截止日前，失業期間達1個月以上，也就是2月17日以前失業並經核付失業給付者，或是勞工在申請截止日前、3月17日已就業，但110年3月17日至111年3月16日間非自願離職並經核付失業給付，且前1年內就業期間未超過3個月者，也可提出申請。

除了上述條件外，申請人也必須符合本人及配偶109年度綜合所得總額在新台幣148萬元以下、申請人在3月17日前未請領老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施及子女就讀高中職或大專校院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於補助金額，謝倩蒨說，若子女就讀公立高中職每學期每名補助4000元，私立高中職每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元，且對於獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

謝倩蒨也提醒，若申請者已經依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費者或已申請其他政府就學補助措施者，也不能重複申請失業子女就學補助。（編輯：吳協昌）1110211