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玻士岸部落諮商同意投票 正反雙方爭議不斷

2022/2/12 14:22（2/12 14:41 更新）
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因亞泥新城礦權展延案2021年遭法院判決撤銷確定，花蓮秀林鄉玻士岸部落12日舉行諮商同意投票，部分居民質疑過程倉促，現場舉牌抗議，會議開始前正反方一度發生激烈衝突。中央社記者張祈攝 111年2月12日
因亞泥新城礦權展延案2021年遭法院判決撤銷確定，花蓮秀林鄉玻士岸部落12日舉行諮商同意投票，部分居民質疑過程倉促，現場舉牌抗議，會議開始前正反方一度發生激烈衝突。中央社記者張祈攝 111年2月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）因亞泥新城礦權展延案去年遭法院判決撤銷確定，花蓮秀林鄉玻士岸部落今天舉行諮商同意投票，部分居民質疑過程倉促現場舉牌抗議，雙方激烈衝突，警方加派警力維持現場秩序。

波士岸部落會議指出，今天諮商同意投票針對亞泥提出的「10+11」利益分享機制，將由6個既有小部落共556具投票權家戶投票，中午12時開始報到，下午2時開會，需1/2出席，且出席人數1/2同意才通過。

反對方憂心諮商同意通過有利於亞泥礦權展延，舉牌「諮商同意、變成多數暴力」、「我們要充分知情權、落實諮商同意權」，在報到處喊話，呼籲族人投下反對票。

支持亞泥的族人則認為，部落會議依法進行，也有充分舉行說明會，反對人士行為已干擾程序進行，雙方一度爆發口角及推擠，現場混亂。新城警分局加派警力維持現場秩序。

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經濟部核准亞泥新城山礦區礦業權展延20年，居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分；雖然亞泥曾提上訴，但2021年9月二審判決確定撤銷展延案。

亞泥敗訴後，礦業權回到「提出展延申請中」，採礦權者在申請礦業權展限期間仍能繼續採礦；亞泥依原基法透過諮商程序，與玻士岸部落族人共同協商，因有部分民眾認為，這次諮商是為上次判決「補做」諮商同意程序，有利申請亞泥展延礦權，因此雙方爭議不斷。（編輯：孫承武）1110212

因亞泥新城礦權展延案2021年遭法院判決撤銷確定，花蓮秀林鄉玻士岸部落12日舉行諮商同意投票，正反雙方一度爆發口角及推擠，現場混亂，新城警分局加派警力維持現場秩序。中央社記者張祈攝 111年2月12日
因亞泥新城礦權展延案2021年遭法院判決撤銷確定，花蓮秀林鄉玻士岸部落12日舉行諮商同意投票，正反雙方一度爆發口角及推擠，現場混亂，新城警分局加派警力維持現場秩序。中央社記者張祈攝 111年2月12日
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