台南新增3例確診 與高雄苗栗感染源相關

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台南市12日新增3例COVID-19本土確診病例，感染源明確，和高雄、苗栗相關，市府也已派員至個案足跡點加強清消。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市長黃偉哲今天公布台南市新增3例COVID-19確診病例，其中案19599及案19600是父子，和高雄砂石場感染相關；案19601和苗栗仙山仙草冰感染有關，此3例感染源明確。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會公布台南市新增案19599、案19600及案19601等3例COVID-19病例及足跡圖，此3例都有找到感染源。

台南市政府衛生局長許以霖指出，案19599及案19600是父子，其中60多歲的案19600是高雄砂石場員工、案19524的接觸者，未接種疫苗，也無症狀，2月4日自行騎車到診所，7日至9日在砂石場工作，10日騎車到台南市十二佃夜市，11日騎車到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯，因案19524而於10日被匡列採檢，11日確診。

30多歲的案19599是案19600的同住兒子，已接種2劑疫苗，無症狀，因案19600而於10日被匡列採檢，11日確診；案19599於4日至9日間騎車至台南市安南區朝興宮前廟口旺來炒飯、本原街協明號雜貨店及水精靈飲料、公學路4段258炒飯及興茶站飲料、長溪路3段岡山羊肉店等，8日曾騎車到診所，11日騎車到海佃路1段老鄭魚皮湯。

案19601是20多歲男子，已接種2劑疫苗，無症狀，2月3日曾到苗栗仙山仙草冰用餐，和案19440、案19479、案19480接觸，但互不認識，10日採檢，11日確診；5日曾騎車到台南市仁德區大同路3段騰達二輪生活館及7-11德航門市，6日又騎車到騰達二輪生活館，7日騎車到北區北門路2段7-11道成門市、大武街奇奇模型玩具店、新光三越台南新天地。

另外，家住高雄的台南女高中生案19528，目前台南採檢499人，全部陰性，但因有數名被匡列居家隔離者是未接種疫苗的小學生，市府將密切觀察注意。

黃偉哲和許以霖同時也呼籲，網路和政治人物莫造謠抹黑，打擊辛苦工作的醫護人員。（編輯：屈享平）1110212