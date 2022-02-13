侏儒抹香鯨擱淺嘉義出海口 疑因傷勢重死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣布袋鎮龍宮溪出海口南岸13日發現侏儒抹香鯨擱淺，海巡人員積極搶救，侏儒抹香鯨疑因傷勢重，仍不幸死亡。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣布袋鎮龍宮溪出海口南岸今天發現侏儒抹香鯨擱淺，經海巡人員積極搶救，侏儒抹香鯨疑因傷勢重仍不幸死亡，由國立成功大學教授王浩文團隊帶回學校解剖，釐清確切死因。

海巡署中部分署第四岸巡隊上午8時10分接獲通報，於嘉義縣布袋鎮龍宮溪出海口南岸發現鯨豚擱淺，隨即派遣布袋地區安檢所人力及協調地方漁船配合海巡署救生艇實施救護，同時聯繫海洋保育署第五工作站、嘉義縣政府畜產保育科及國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心王浩文教授協助處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海巡人員積極搶救，擱淺鯨豚最後仍不幸死亡，經王浩文初步研判，死亡鯨豚為保育類成年雌性侏儒抹香鯨，依文獻記載，侏儒抹香鯨是體型最小的鯨類，背部成暗灰色，背鰭突起近似於鐮刀狀，頭型稍尖，主要分布於溫帶至熱帶海域。

王浩文認為，擱淺死亡的侏儒抹香鯨體長274公分、寬103公分，侏儒抹香鯨身上有多處被咬傷的傷口，疑在受傷情況下，擱淺在龍宮溪出海口，最後因傷勢加重，等不及救援就不幸死亡。因死亡的侏儒抹香鯨外觀完整且具研究價值，將載回成大鯨豚中心解剖，進一步釐清死因。（編輯：黃世雅）1110213