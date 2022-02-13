水道博物館納編浪浪當「園長」 進駐2年人氣旺

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南山上花園水道博物館認養的流浪犬「園長」，由台南市長黃偉哲授證進駐寵物園區滿2年，廣獲好評，館方今天安排慶祝活動，送上左鎮化石園區特製的大骨化石造型玩具潔牙骨。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，「園長」收編2年來已成山上花園水道博物館招牌之一，甚至還有人專程為了牠來訪，而相較於剛收編時瘦弱怕生的模樣，現在充滿活力健康，讓人欣慰，而以「園長」開發的特色商品買氣也很好。

文化局長葉澤山表示，總面積達56公頃的山上花園水道博物館，是全國最大的國定古蹟，為了維護古蹟以及付費參觀民眾權益，依規定寵物原本不得入園，也不適合讓流浪犬出沒，但2年前開園時，園區出現1隻小黃狗逗留，驅離多次不成。

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葉澤山表示，館方為落實黃偉哲寵物友善政策，透過粉專進行調查，在上萬名網友請命情況下，決定由館方認養，並由網友票選命名為「園長」，經台南市動保處協助結紮及訓練，2年前由黃偉哲授證成為博物館成員。

他說，配合「園長」就職，館方後續推出多項寵物友善措施，包括提供寵物推車給入園遊客，在寵物不落地原則下，讓毛小孩與飼主都能暢遊博物館；並規劃寵物園區，讓「園長」在假日時接待來訪遊客與寵物。（編輯：陳仁華）1110213