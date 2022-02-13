更多編輯台推薦新聞：
胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機
國際

彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景
文化

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

水道博物館納編浪浪當「園長」 進駐2年人氣旺

2022/2/13 17:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南山上花園水道博物館認養的流浪犬「園長」，由台南市長黃偉哲授證進駐寵物園區滿2年，廣獲好評，館方今天安排慶祝活動，送上左鎮化石園區特製的大骨化石造型玩具潔牙骨。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，「園長」收編2年來已成山上花園水道博物館招牌之一，甚至還有人專程為了牠來訪，而相較於剛收編時瘦弱怕生的模樣，現在充滿活力健康，讓人欣慰，而以「園長」開發的特色商品買氣也很好。

文化局長葉澤山表示，總面積達56公頃的山上花園水道博物館，是全國最大的國定古蹟，為了維護古蹟以及付費參觀民眾權益，依規定寵物原本不得入園，也不適合讓流浪犬出沒，但2年前開園時，園區出現1隻小黃狗逗留，驅離多次不成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉澤山表示，館方為落實黃偉哲寵物友善政策，透過粉專進行調查，在上萬名網友請命情況下，決定由館方認養，並由網友票選命名為「園長」，經台南市動保處協助結紮及訓練，2年前由黃偉哲授證成為博物館成員。

他說，配合「園長」就職，館方後續推出多項寵物友善措施，包括提供寵物推車給入園遊客，在寵物不落地原則下，讓毛小孩與飼主都能暢遊博物館；並規劃寵物園區，讓「園長」在假日時接待來訪遊客與寵物。（編輯：陳仁華）1110213

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族