台灣燈會沉浸式體驗 宛如進入未來科技世界

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（中央社記者余曉涵台北14日電）近年來沉浸式體驗超夯，台灣燈會也特別在衛武營燈區設置「未來遊燈區」，讓旅客宛如進入熱衷科技、喜歡研究新事物的「技客」小宇宙中，啟發對未來科技的想像。

台灣燈會中央燈區即將點燈，交通部觀光局今天發出新聞稿表示，衛武營「未來遊燈區」以「前進GeeKaohsiung！技客宇宙」為主題，讓民眾享受沉浸式體驗。GeeKaohsiung = Geek（技客）+ Kaohsiung（高雄），而「技客」則代表熱衷科技，喜歡研究新事物的人，也是這次燈區中設定的主角，要讓民眾走入「未來遊燈區」就如同進入「技客」的小宇宙，觀眾可以藉由觀覽的過程激發對未來科技的想像。

觀光局說，未來遊燈區以「娛樂科技」為發想，如：VR、電影、音樂等，並融合在地文化與日常生活的元素，將許多正在發展且具代表性的娛樂科技帶入燈區，結合燈光、音效、互動科技與傳統燈藝，以多元的互動體驗帶出整個燈區的遊戲感、遊樂感。

其中，燈區中7米高的主燈「魅塔高雄」，以高雄城市天際線、海洋意象與特色地標為主題，觀眾不僅可以觀賞高雄之美，還可以透過手機寫下自己的魅塔留言，並顯示在85大樓上，帶出高雄科技之都的形象。

而在「光影振幅」燈件中，只要將手放在感應區域上，就可注入民眾的原力，喚醒光劍長廊，除了向經典的科幻電影致敬，也象徵娛樂產業無限的可能。

觀光局說，燈區內還有數個透過體感技術創作的互動燈件，像是「迴廊邊界」，觀眾可以建立自己的虛擬化身，象徵即將進入元宇宙的世界；「次元突破」燈件以3D列印機造型為發想設計，頂部為LED屏幕呈現3D列印的大吉虎動畫向賞燈民眾祝福「大家新年快樂 虎力平安」，並運用裸視3D技術，讓觀眾可以從特定角度看見極為逼真的3D影像。（編輯：陳政偉）1110214